Появился патент от Apple с полноэкранным дисплеем и без надреза

Источник: Японское патентное ведомство

Источник: LetsGoDigital

iPod Touch последнего поколения

Был обнаружен довольно странный патент Apple. В отчете отпоказаны новые патентные зарисовки, а также несколько макетов скриншотов для контекста. Патент предназначен для нового устройства Apple, которое выглядит так, будто оно может быть iPhone, но в нем отсутствуют некоторые необходимые вещи, которые есть у нынешнего iPhone 11 Pro.Согласно наброскам, устройство имеет прямоугольный дисплей с квадратными углами, у него нет ни оборудования Face ID, ни метки, у него нет фронтальной камеры, но есть кнопка питания, клавиши регулировки громкости и переключатель физических уведомлений - так же, как iPhone. Кажется, даже под ключом питания находится лоток для SIM-карты.В отчете говорится, что это устройство является новым дизайном iPhone для 2020 года, но мы считаем, что это слишком большая таблетка, чтобы её проглотить. Трудно поверить, что Apple сделала нынешний зубчатый дизайн менее чем за четыре поколения.В то же время, отчет заставляет нас думать, что это устройство будет оснащено новыми фронтальными камерами и дисплеем отпечатков пальцев, что позволит полностью удалить Face ID.После более глубокого изучения текста патента мы перевели часть текста в патенте и обнаружили фразу «частичный патент». Хотя устройство зарегистрировано как «компьютер с функцией связи [частичное проектирование]», похоже, что Apple подает заявку на патент только для этого дисплея со всем, что связано с дисплеем, предоставленным в качестве ссылки.Внимательно прочитав эту часть патента, мы можем сделать вывод, что этот набросок не является буквально представительным для нового продукта Apple. Есть несколько возможных объяснений патента, и прежде чем мы перейдём к ним, хотелось бы напомнить вам, что зарегистрированный патент не всегда приводит к появлению нового продукта.Первая возможность состоит в том, что Apple собирается выпустить обновленный iPod Touch, основанный на дизайне текущих iPhone. IPod touch нынешнего поколения по-прежнему имеет кнопку «домой» и оснащен четырехдюймовым дисплеем, таким как iPhone 5 и iPhone SE.Странно, но это не лучший случай, так как Apple обновила iPod Touch только в мае этого года.Второе предположение, которое довольно распространено, заключается в том, что это новый недорогой дисплей для невыпущенной линейки недорогих iPhone. Apple потеряла большую долю рынка в пользу недорогих китайских брендов, потому что она не производит дешевые iPhone - она продает старые iPhone со скидкой развивающимся рынкам.Конечно, по слухам, Apple выпустит преемника iPhone SE в 2020 году, но мы не уверены, связаны ли этот патент и эти слухи вообще.Учитывая, что эталонные эскизы изображают устройство, как iPhone текущего поколения, это в некоторой степени возможно.Текущие слухи о 2020 iPhone включают четыре новые модели, две с 6,1-дюймовыми дисплеями, одну с 5,4-дюймовым и большой 6,7-дюймовый iPhone - все они, как ожидается, будут поставляться с поддержкой 5G и новой технологией стабилизации сенсорного сдвига. Мы рады видеть, как 2020 год складывается для Apple.