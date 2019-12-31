Лучшие флагманские смартфоны 2019 года

1 Oneplus 7T Pro

2 Huawei P30 Pro

3 Samsung Galaxy Note 10+

4 Apple iPhone 11 Pro Max

5 Samsung Galaxy Fold (Специальная категория)

Если у вас неограниченный бюджет или вы ищете лучшие функции, которые можно купить за деньги, в 2019 году появилось несколько действительно интересных смартфонов. В этом году мы увидели складные, водопадные дисплеи, камеры с 60-кратным зумом и даже решение для быстрой зарядки 30 Вт на смартфоне.В отличие от наших предыдущих списков Best Budget, Mid-Range и даже Flagship Killer, в этом нет никаких реальных сюрпризов. Huawei, Samsung и Apple, как всегда, доминируют во флагманском сегменте. Тем не менее, одно новое дополнение в этой категории продуктов - OnePlus, все благодаря его новой стратегии для двух смартфонов. Китайский производитель смартфонов в этом году медленно пробирался в премиум-сегмент, и неудивительно, что его флагман - самый дешевый в этом списке.Итак, давайте посмотрим на наши выборы для лучших флагманских смартфонов 2019 года.В отличие от большинства других компаний, выпускающих смартфоны, ограниченный ассортимент продуктов OnePlus помогает ему совершенствовать свои существующие продукты на рынке. Так что смартфоны OnePlus - одно из самых динамичных устройств в сегменте Android. Это есть и на новом OnePlus 7T Pro.7T Pro выглядит красиво, сверхтекучий, оснащен мощными задними камерами и причудливым двойным изогнутым дисплеем. Он работает на самом быстром флагманском процессоре от Qualcomm Snapdragon 855+ с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ UFS 3.0. Он имеет немного лучшую настройку камеры по сравнению с более дешевым братом, который включает 48-мегапиксельный основной датчик в сочетании с 8-мегапиксельным телеобъективом (3-кратным оптическим зумом) и сверхшироким 16-мегапиксельным объективом. Эта настройка позволяет 7T Pro делать потрясающие снимки, приближаясь к флагманам, таким, как Huawei P30 Pro и Galaxy Note 10+. Гибкий изогнутый дисплей спереди с разрешением 2K + выглядит исключительно и является самой крутой особенностью этого телефона! Вы получаете все это по цене на € 150 дешевле, чем другие модели в этом списке. Мы пропускаем беспроводную зарядку на 7T Pro, но для большинства пользователей это не будет препятствием.OnePlus 7T Pro начинается с 759 евро в Европе.Если бы был один телефон Huawei, который выделялся в 2019 году, это был бы не кто иной, как Huawei P30 Pro. Huawei ошеломил нас всех удивительной настройкой камеры перископа и причудливым режимом луны, никогда не встречавшимся на смартфонах такого размера.P30 Pro - один из лучших камерофонов-смартфонов 2019 года. Телефон оснащен мощной четырехмодульной камерой с объективом Leica, который включает в себя 40-мегапиксельную камеру, 8-мегапиксельную линзу для перископа, 20-мегапиксельную ультра широкоугольную камеру и 3D ToF датчик. Это был инновационный продукт, который стал первым в мире телефоном, в котором вместо традиционного цветового фильтра RGB Bayer использовался новый датчик Sony IMX650 на базе RYYG.Но P30 Pro смартфон не только о камерах. Телефон поставляется с мощным восьмиъядерным процессором Kirin 980, оперативной памятью до 8 ГБ, красивым 6,4-дюймовым OLED-дисплеем и аккумулятором 4200 мАч с быстрой беспроводной зарядкой. Телефон также показал относительно быструю беспроводную зарядку 15 Вт и даже обратную беспроводную зарядку, как у Mate 20 Pro!Вы можете получить P30 Pro всего за € 579,65 в Европе через такие сайты, как Amazon прямо сейчас! Благодаря встроенным приложениям Google Apps P30 Pro является одним из лучших флагманских брендов, которые можно купить в 2019 году.Какой список лучших флагманских телефонов без устройства Galaxy Note, верно? В этом году Samsung уверенно вернулся с Galaxy Note 10+. Телефон поставляется с Snapdragon 855 (или Exynos 9825) с 12 ГБ ОЗУ, большим 6,8-дюймовым динамическим AMOLED гибким дисплеем и 45 Вт батареей 4300 мАч на борту. Камера Galaxy Note 10+ не так хороша, как P30 Pro, но ее четырехмодульная камера оснащена 12-мегапиксельным основным (двухпиксельным) датчиком, другим 12-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом, 16-мегапиксельной сверхширокой линзой и ToF 3D. Камера VGA позволяет получать неизменно высококачественные изображения. За последние несколько лет устройства Samsung Galaxy Note показали одну из лучших камер на рынке, и Galaxy Note 10+ 2019 года не стал исключением. Он также сертифицирован по IP68, как и его предшественник, и оснащен беспроводной зарядкой 15 Вт.Galaxy Note 10+ доступен примерно за 899 евро в Европе.Серия Apple iPhone 11 оснащена одной из лучших камер для смартфонов на рынке. И 11 Pro Max поднимает вещи на другой уровень. Телефон оснащен прекрасным 6,5-дюймовым XDR OLED-дисплеем с разрешением 1242 x 2688 пикселей и сенсором 120 Гц для плавного реагирования на прикосновения. Чип Hexa-core A13 Bionic является одним из самых быстрых процессоров для смартфонов на рынке в настоящее время и в сочетании с 4-ядерным графическим процессором Apple. Аккумулятор емкостью 4000 мАч внутри iPhone 11 Pro Max - это самый большой аккумулятор на iPhone!Все эти функции находятся на переднем крае, но настоящая причина, по которой этот телефон попадает в список лучших флагманских смартфонов 2019 года, заключается в тройной настройке камеры на задней панели. 11 Pro Max имеет три 12-мегапиксельных датчика, первичный двухпиксельный сенсор в паре с телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом и сверхшироким объективом. Настройка позволяет телефону делать удивительные фотографии. И телефон снимает видео лучше, чем почти все другие смартфоны из этого списка. Очевидно, что это был бы не лучший список лучших флагманских смартфонов без включения iPhone 11 Pro Max. Знаете ли вы, что телефон IP68 защищен от пыли и воды?Это должно дать вам некоторое спокойствие, особенно когда вы платите почти 1399 евро в Европе!Честно говоря, мы не были уверены, стоит ли включать Galaxy Fold в наш список лучших флагманских смартфонов 2019 года. Мы были еще более сбиты с толку, когда Fold добрались до самых крупных провалов Verge десятилетия. Однако, после обсуждения плюсов и минусов Galaxy Fold мы решили включить его в качестве особой категории. В конце концов, это первая в мире коммерческая складная модель на рынке, и продажа более 500 000 единиц экспериментального смартфона сама по себе является успехом!Galaxy Fold - первая в мире настоящая коммерческая складная машина, доступная для покупки. Несмотря на свои взлеты и падения, Samsung удалось создать относительно прочный телефон, работающий на новейшем оборудовании, с дисплеем, который превращается в планшет с простым разворачиванием. Если вам нужны революционные технологии и неограниченный бюджет, Galaxy Fold - это смартфон, который можно купить в 2019 году.Galaxy Fold имеет два дисплея, традиционную 4,6-дюймовую AMOLED-панель снаружи и складной динамический AMOLED 7,3-дюймовый дисплей внутри. На борту есть шесть камер - три сзади, которые очень похожи на Note 10+, две 10 + 8-мегапиксельные камеры сверху гибкого дисплея внутри и еще один 10-мегапиксельный датчик на верхней части крышки дисплея снаружи. Аккумулятор емкостью 4350 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой 15 Вт обеспечивает питание двух дисплеев. Программное обеспечение является одним из главных особенностей Galaxy Fold, с настраиваемым пользовательским интерфейсом, обеспечивающим плавный переход между двумя дисплеями и позволяющий пользователям в полной мере использовать преимущества дисплея размером с планшет внутри.Технология следующего поколения часто продается по дорогой цене. И Galaxy Fold начинается с ошеломляющей цены в 2000 евро в Европе! Мы должны добавить, что, в отличие от других флагманов, захватить юнит будет нелегко.Так что это были наши выборы для лучших флагманских телефонов 2019 года. Как вы думаете, любое другое устройство заслуживает места в этом списке? Дайте нам знать!