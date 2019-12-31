Huawei поставила 12 миллионов телефонов серии Mate 30 по всему миру

Около месяца назад Huawei переступил рубеж в 7 миллионов продаж серии Mate 30. Сейчас эта цифра выросла до 12 миллионов единиц, сообщается в новом сообщении китайского информационного агентства Sina.
Эта цифра впечатляет, учитывая ограниченную доступность телефонов за пределами Китая и отсутствие мобильных сервисов Google. Забегая вперед, цель Huawei с линейкой Mate 30 - превысить отметку в 20 миллионов поставок, что, судя по текущим объемам продаж, кажется достижимой целью.
В наше время с Mate 30 Pro мы нашли его одним из лучших универсальных флагманов Android года. Его впечатляющие камеры производили одни из лучших снимков в дневных и ночных сценариях, дисплей отображал безупречное яркое и точное качество изображения, а батарея держалась более чем хорошо. Отсутствие сервисов Google - единственная причина, по которой ему не уделяют больше внимания, но, несмотря на все препятствия, приятно видеть, что Huawei по-прежнему набирает силу.
Эта цифра впечатляет, учитывая ограниченную доступность телефонов за пределами Китая и отсутствие мобильных сервисов Google. Забегая вперед, цель Huawei с линейкой Mate 30 - превысить отметку в 20 миллионов поставок, что, судя по текущим объемам продаж, кажется достижимой целью.
В наше время с Mate 30 Pro мы нашли его одним из лучших универсальных флагманов Android года. Его впечатляющие камеры производили одни из лучших снимков в дневных и ночных сценариях, дисплей отображал безупречное яркое и точное качество изображения, а батарея держалась более чем хорошо. Отсутствие сервисов Google - единственная причина, по которой ему не уделяют больше внимания, но, несмотря на все препятствия, приятно видеть, что Huawei по-прежнему набирает силу.