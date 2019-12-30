Рендер Google Pixel 4a отображает эффектный дисплей и квадратный вырез камеры

Дуэт среднего класса Pixel 3a от Google оказался настоящим хитом среди пользователей, которым не нужны последние флагманские спецификации, но которые хотят иметь хороший опыт работы с камерой и использовать Android. Новый набор рендеров, любезно предоставленный @OnLeaks, дает нам первый взгляд на грядущий Pixel 4a, который представляет знакомый дизайн Pixel 4 с несколькими поворотами.
На дисплее в верхнем левом углу будет видно отверстие для фронтальной камеры, обозначающее первую в строке Pixel. Считается, что размер экрана составляет от 5,7 до 5,8 дюйма, а рамки выглядят заметно тоньше, чем нынешний Pixel 3a.
На задней панели мы видим выступающий квадратный вырез камеры из линии Pixel 4, но на этот раз он меньше по размеру и, похоже, поставляется с одной камерой. Здесь также размещены светодиодная вспышка и соответствующие датчики. В 3a возвращаются сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Задняя панель, кажется, имеет однотонное глянцевое покрытие.
Ожидается, что размеры телефона составят 144,2 х 69,5 х 8,2 мм. О реальных спецификациях пока ничего не сказано, поэтому нам придется подождать больше подсказок. Имейте в виду, что это ранний рендер и ни в коем случае не конечный продукт. Согласно предположениям, мы должны увидеть запуск Pixel 4a во время Google I / O 2020 вместе со следующей версией Android.
На дисплее в верхнем левом углу будет видно отверстие для фронтальной камеры, обозначающее первую в строке Pixel. Считается, что размер экрана составляет от 5,7 до 5,8 дюйма, а рамки выглядят заметно тоньше, чем нынешний Pixel 3a.
На задней панели мы видим выступающий квадратный вырез камеры из линии Pixel 4, но на этот раз он меньше по размеру и, похоже, поставляется с одной камерой. Здесь также размещены светодиодная вспышка и соответствующие датчики. В 3a возвращаются сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Задняя панель, кажется, имеет однотонное глянцевое покрытие.
Ожидается, что размеры телефона составят 144,2 х 69,5 х 8,2 мм. О реальных спецификациях пока ничего не сказано, поэтому нам придется подождать больше подсказок. Имейте в виду, что это ранний рендер и ни в коем случае не конечный продукт. Согласно предположениям, мы должны увидеть запуск Pixel 4a во время Google I / O 2020 вместе со следующей версией Android.