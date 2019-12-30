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Часы Xiaomi Watch Color официально анонсированы

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Рендер Google Pixel 4a отображает эффектный дисплей и квадратный вырез камеры

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Окончательно объявлена дата запуска Redmi K30 5G

13:34

Лучшие флагманские телефоны-убийцы 2019 года

12:00

Наушники Huawei NovaBuds и другие устройства марки «Nova» в пути

10:00

Лучшие телефоны 2019 года: Победители

08:00

Топ-20 самых популярных телефонов 2019 года

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Realme Buds Air стоят вдвое дешевле Apple AirPods 2

16:44

Meizu готовится выпустить сразу четыре смартфона с 5G

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Топ 5 смартфонов, которые дешевле, при этом, не уступают флагманам.

20:00

В новом флагмане Xiaomi Mi 10 будет установлен аккумулятор с мощной емкостью

18:00

Линейка iPhone 2020 будет лучшим шагом от Apple

16:00

Xiaomi работает над телефоном с отверстием для перфорации

14:00

Рендер показывает дизайн задней камеры Samsung Galaxy S11 + / S20 +

12:00

Продажа Xiaomi Mi Watch Premium Edition отложена

10:00

Huawei поставит 100 миллионов смартфонов 5G в следующем году

08:00

Huawei Mate Xs получит супер крутую функцию

20:00

Vivo запатентовал несколько четырёхмодульных смартфонов

18:00

Первые рендеры iPad Pro 2020 показывают тройные камеры

15:57

Android 11 позволит Вам записывать видео размером более 4G

14:00

Стала известна дата выхода Huawei Mate X следующего поколения

12:00

Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S11 и Galaxy Fold 2

10:00

OPPO выпустит первый смартфон на базе Dimensity 1000

08:00

OnePlus 8: чего ожидать, фотографии, характеристики и цены

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Sony готова к выпуску PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro

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Как играть в игровые аппараты онлайн?

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Следующий смартфон с гибким дисплеем ждем от OnePlus

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Какие смартфоны мы увидим в начале 2020 года

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MediaTek представляет чипсет среднего уровня Dimensity 800

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Победители и проигравшие в 2019 году от Apple

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Oppo Reno3 Pro и Oppo Reno3 официально анонсированы

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Задняя часть Huawei P40 Pro может выглядеть так

10:00

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года