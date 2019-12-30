Окончательно объявлена дата запуска Redmi K30 5G

Redmi K30 и Redmi K30 5G прибыли в начале этого месяца, и в то время. как ванильная версия уже вовсю продается, 5G-вариант все еще ждет своей даты запуска. Наконец, сегодня дочерняя компания Xiaomi объявила, когда телефон будет готов к предварительному заказу - 7 января.
Redmi K30 5G имеет чипсет Snapdragon 765G, который поставляется со встроенным модемом для подключения следующего поколения. Это также первый телефон этой марки, который может достигать скорости 5G, но это только одна из причин, по которой телефон так ждал.
Он поставляется с четырьмя датчиками сзади, основным из которых является 64 Мп с сенсором IMX686 от Sony. Спереди у нас есть 6,67 ”ЖК-панель с частотой обновления 120 Гц и два отверстия для двух фронтальных камер - одна 20 Мп и 2 Мп вспомогательная для эффектов боке.
Все четыре варианта памяти перечислены на веб-сайте Xiaomi и на JD.com. Самая дешевая версия имеет 6 ГБ оперативной памяти и 64 гигабайта памяти и стоит 1999 юаней (285 долларов США / 255 евро). Если у вас есть желание разориться, вариант 8/256 ГБ стоит 2 899 юаней или около 410 долл. США / 370 евро.
Redmi K30 5G имеет чипсет Snapdragon 765G, который поставляется со встроенным модемом для подключения следующего поколения. Это также первый телефон этой марки, который может достигать скорости 5G, но это только одна из причин, по которой телефон так ждал.
Он поставляется с четырьмя датчиками сзади, основным из которых является 64 Мп с сенсором IMX686 от Sony. Спереди у нас есть 6,67 ”ЖК-панель с частотой обновления 120 Гц и два отверстия для двух фронтальных камер - одна 20 Мп и 2 Мп вспомогательная для эффектов боке.
Все четыре варианта памяти перечислены на веб-сайте Xiaomi и на JD.com. Самая дешевая версия имеет 6 ГБ оперативной памяти и 64 гигабайта памяти и стоит 1999 юаней (285 долларов США / 255 евро). Если у вас есть желание разориться, вариант 8/256 ГБ стоит 2 899 юаней или около 410 долл. США / 370 евро.