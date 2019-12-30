ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Часы Xiaomi Watch Color официально анонсированы
18:00
Рендер Google Pixel 4a отображает эффектный дисплей и квадратный вырез камеры
16:00
Окончательно объявлена дата запуска Redmi K30 5G
13:34
Лучшие флагманские телефоны-убийцы 2019 года
12:00
Наушники Huawei NovaBuds и другие устройства марки «Nova» в пути
10:00
Лучшие телефоны 2019 года: Победители
08:00
Топ-20 самых популярных телефонов 2019 года
18:59
Realme Buds Air стоят вдвое дешевле Apple AirPods 2
16:44
Meizu готовится выпустить сразу четыре смартфона с 5G
12:47
Топ 5 смартфонов, которые дешевле, при этом, не уступают флагманам.
20:00
В новом флагмане Xiaomi Mi 10 будет установлен аккумулятор с мощной емкостью
18:00
Линейка iPhone 2020 будет лучшим шагом от Apple
16:00
Xiaomi работает над телефоном с отверстием для перфорации
14:00
Рендер показывает дизайн задней камеры Samsung Galaxy S11 + / S20 +
12:00
Продажа Xiaomi Mi Watch Premium Edition отложена
10:00
Huawei поставит 100 миллионов смартфонов 5G в следующем году
08:00
Huawei Mate Xs получит супер крутую функцию
20:00
Vivo запатентовал несколько четырёхмодульных смартфонов
18:00
Первые рендеры iPad Pro 2020 показывают тройные камеры
15:57
Android 11 позволит Вам записывать видео размером более 4G
14:00
Стала известна дата выхода Huawei Mate X следующего поколения
12:00
Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S11 и Galaxy Fold 2
10:00
OPPO выпустит первый смартфон на базе Dimensity 1000
08:00
OnePlus 8: чего ожидать, фотографии, характеристики и цены
06:40
Sony готова к выпуску PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
05:47
Как играть в игровые аппараты онлайн?
05:18
Следующий смартфон с гибким дисплеем ждем от OnePlus
19:35
Какие смартфоны мы увидим в начале 2020 года
17:30
MediaTek представляет чипсет среднего уровня Dimensity 800
16:00
Победители и проигравшие в 2019 году от Apple
13:52
Oppo Reno3 Pro и Oppo Reno3 официально анонсированы
12:00
Задняя часть Huawei P40 Pro может выглядеть так
10:00
Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года
 Больше новостей
» » Лучшие флагманские телефоны-убийцы 2019 года
-

Лучшие флагманские телефоны-убийцы 2019 года

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
952
Возможно, OnePlus ушел из производства дешевых флагманских убийц в 2019 году, но многие другие бренды воспользовались случаем, чтобы занять его место. Флагманский сегмент убийц, также известный, как доступный флагманский сегмент, стал довольно многолюдным в этом году.

В 2019 году вы избалованы удивительным выбором, доступным в рупиях - 40 000 в Индии или 600 евро в Европе. Такие бренды, как Xiaomi (Redmi), Realme, Asus и OnePlus, имеют чрезвычайно выгодные смартфоны, что почти так же хороши, как устройства, которые стоят до 60000 рупий или € 900. Лично нам было очень сложно выбрать 5-6 смартфонов, которые выделялись среди остальных, но после нескольких часов обсуждений нам удалось выбрать 5 лучших доступных флагманов на 2019 год.

Итак, вот наши выборы лучших флагманских убийц 2019 года:


Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro - один из лучших флагманских убийц 2019 года. Несмотря на то, что он не должен был стать преемником POCO F1 в 2019 году, телефон предлагал исключительные функции и премиальный дизайн по доступной цене, как и в предыдущих сериях. , Он оснащен высокопроизводительным процессором Snapdragon 855 с объемом оперативной памяти до 8 ГБ, объемом памяти 256 ГБ и красивым 6,39-дюймовым дисплеем Super AMOLED. Недавно Redmi также анонсировала выпуск Redmi K20 Pro Premium с новым процессором Snapdragon 855+ в Китае.

Redmi K20 Pro поставляется с дееспособной настройкой камеры, с 48MP первичным шутер сопряженным с 8MP телеобъективом и 13 Мпикса широкоугольного объективом. Кроме того, на борту имеется 20-мегапиксельная стрелялка, которая обеспечивает качественные селфи и полноэкранное воспроизведение. Под дисплеем отпечаток пальца и батарея 4000 мАч с мощностью 27 Вт завершают настройку. Плюс телефон уже работает под управлением Android 10!

Очевидно, что Redmi K20 Pro является одним из лучших доступных флагманских смартфонов на рынке сегодня! Даже после анонса K30 5G K20 Pro станет отличной покупкой прямо сейчас.

K20 Pro доступен по сниженной цене рупий. 24,999 для варианта 6GB + 128GB в Индии. Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro в Европе) продается в Европе по агрессивной цене 379,90 евро.

Realme X2 Pro



OnePlus 7T


ASUS ROG Phone II (128 ГБ)


ASUS Zenfone 6 (Z)

 
Так что это были наши выборы лучших флагманских убийц 2019 года. Как вы думаете, какой-нибудь другой телефон заслуживает места в этом списке? Дайте нам знать!
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle