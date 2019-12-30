Лучшие флагманские телефоны-убийцы 2019 года

Возможно, OnePlus ушел из производства дешевых флагманских убийц в 2019 году, но многие другие бренды воспользовались случаем, чтобы занять его место. Флагманский сегмент убийц, также известный, как доступный флагманский сегмент, стал довольно многолюдным в этом году.
В 2019 году вы избалованы удивительным выбором, доступным в рупиях - 40 000 в Индии или 600 евро в Европе. Такие бренды, как Xiaomi (Redmi), Realme, Asus и OnePlus, имеют чрезвычайно выгодные смартфоны, что почти так же хороши, как устройства, которые стоят до 60000 рупий или € 900. Лично нам было очень сложно выбрать 5-6 смартфонов, которые выделялись среди остальных, но после нескольких часов обсуждений нам удалось выбрать 5 лучших доступных флагманов на 2019 год.
Redmi K20 Pro поставляется с дееспособной настройкой камеры, с 48MP первичным шутер сопряженным с 8MP телеобъективом и 13 Мпикса широкоугольного объективом. Кроме того, на борту имеется 20-мегапиксельная стрелялка, которая обеспечивает качественные селфи и полноэкранное воспроизведение. Под дисплеем отпечаток пальца и батарея 4000 мАч с мощностью 27 Вт завершают настройку. Плюс телефон уже работает под управлением Android 10!
Очевидно, что Redmi K20 Pro является одним из лучших доступных флагманских смартфонов на рынке сегодня! Даже после анонса K30 5G K20 Pro станет отличной покупкой прямо сейчас.
K20 Pro доступен по сниженной цене рупий. 24,999 для варианта 6GB + 128GB в Индии. Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro в Европе) продается в Европе по агрессивной цене 379,90 евро.
Так что это были наши выборы лучших флагманских убийц 2019 года. Как вы думаете, какой-нибудь другой телефон заслуживает места в этом списке? Дайте нам знать!
В 2019 году вы избалованы удивительным выбором, доступным в рупиях - 40 000 в Индии или 600 евро в Европе. Такие бренды, как Xiaomi (Redmi), Realme, Asus и OnePlus, имеют чрезвычайно выгодные смартфоны, что почти так же хороши, как устройства, которые стоят до 60000 рупий или € 900. Лично нам было очень сложно выбрать 5-6 смартфонов, которые выделялись среди остальных, но после нескольких часов обсуждений нам удалось выбрать 5 лучших доступных флагманов на 2019 год.
Итак, вот наши выборы лучших флагманских убийц 2019 года:
1 Redmi K20 ProRedmi K20 Pro - один из лучших флагманских убийц 2019 года. Несмотря на то, что он не должен был стать преемником POCO F1 в 2019 году, телефон предлагал исключительные функции и премиальный дизайн по доступной цене, как и в предыдущих сериях. , Он оснащен высокопроизводительным процессором Snapdragon 855 с объемом оперативной памяти до 8 ГБ, объемом памяти 256 ГБ и красивым 6,39-дюймовым дисплеем Super AMOLED. Недавно Redmi также анонсировала выпуск Redmi K20 Pro Premium с новым процессором Snapdragon 855+ в Китае.
Redmi K20 Pro поставляется с дееспособной настройкой камеры, с 48MP первичным шутер сопряженным с 8MP телеобъективом и 13 Мпикса широкоугольного объективом. Кроме того, на борту имеется 20-мегапиксельная стрелялка, которая обеспечивает качественные селфи и полноэкранное воспроизведение. Под дисплеем отпечаток пальца и батарея 4000 мАч с мощностью 27 Вт завершают настройку. Плюс телефон уже работает под управлением Android 10!
Очевидно, что Redmi K20 Pro является одним из лучших доступных флагманских смартфонов на рынке сегодня! Даже после анонса K30 5G K20 Pro станет отличной покупкой прямо сейчас.
K20 Pro доступен по сниженной цене рупий. 24,999 для варианта 6GB + 128GB в Индии. Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro в Европе) продается в Европе по агрессивной цене 379,90 евро.
2 Realme X2 Pro
3 OnePlus 7T
4 ASUS ROG Phone II (128 ГБ)
5 ASUS Zenfone 6 (Z)
Так что это были наши выборы лучших флагманских убийц 2019 года. Как вы думаете, какой-нибудь другой телефон заслуживает места в этом списке? Дайте нам знать!