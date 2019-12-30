Лучшие телефоны 2019 года: Победители

Вот победители - лучшие телефоны 2019 года в трех основных категориях - Flagship, Midrange, Entry-level, которые были выбраны вами, нашими читателями, в течение всего года.
Galaxy A70 был очень далеким вторым местом, набрав всего 16% голосов.
Эти 12 месяцев были заполнены интригующими смартфонами. Мы надеемся, что 2020 год также будет плодотворным благодаря анонсам и новым технологиям в мобильной индустрии.
Лучший флагман 2019 года - Samsung Galaxy Note10 +Последний флагман корейского производителя набрал треть голосов в последнем туре, оставив OnePlus 7T Pro с его 20% голосов далеко позади. Серия Note выигрывает этот приз за лучший флагман второй год подряд, после того как Note9 одержал победу 12 месяцев назад.
Лучший смартфон среднего диапазона 2019 года - Xiaomi Redmi Note 8 ProПобеда Redmi Note 8 Pro в средней категории была самой доминирующей. Телефон набрал более половины голосов в последнем туре - 51% выбрали устройство под маркой Xiaomi.
Galaxy A70 был очень далеким вторым местом, набрав всего 16% голосов.
Лучший смартфон начального уровня 2019 года - Samsung Galaxy M20Samsung выпустила серию Galaxy M, чтобы заменить линейку J, и фанаты сразу же полюбили новые телефоны, в частности Galaxy M20, который набрал 30% от общего числа голосов. Второе место занял Huawei Y9 Prime (2019), что довольно удивительно - в предварительном раунде он был только четвертым, но теперь ему удалось набрать 23% голосов.
Эти 12 месяцев были заполнены интригующими смартфонами. Мы надеемся, что 2020 год также будет плодотворным благодаря анонсам и новым технологиям в мобильной индустрии.