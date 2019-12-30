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Топ-20 самых популярных телефонов 2019 года

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MobilZone / Гаджеты
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Декабрь является идеальным моментом для размышления о том, какие телефоны были самыми популярными за последние двенадцать месяцев.

Это телефоны, которые вызвали у вас наибольшую заинтересованность и, скорее всего, самые влиятельные смартфоны в телефонном бизнесе.
Глядя на 20 самых популярных телефонов, становится ясно, почему Samsung является мировым лидером. Он захватил 55% или 11 из 20 телефонов, включая самый популярный, Galaxy A50. Из 11, 6 - это телефоны серии Galaxy A, доказывающие, что Samsung сделал правильный шаг, когда в 2019 году он пересмотрел свою линейку среднего ценового сегмента. Несколько устройств Galaxy M также стали хитом в этом году.

Более важным, особенно в финансовом смысле, является тот факт, что флагман семейства Samsung Galaxy S10 был хитом. Galaxy S10 +, Galaxy S10 и Galaxy S10e были среди ваших любимых телефонов.

Xiaomi - другой крупный победитель с 25% лучших телефонов, или 5. Его самым популярным телефоном года был Redmi Note 7, который уступил только самой популярной Galaxy A50 от Samsung.

Huawei P30 Pro и P30 lite были одними из самых популярных телефонов года, как и OnePlus 7 Pro. Что еще интереснее, Nokia 9 PureView также является одним из самых популярных телефонов года. Нам было нелегко убедить себя, что его 5 камер являются одними из лучших в мире, но его инновационный подход сумел завоевать сердца фанатов.

Для сравнения, в прошлом году у Xiaomi было 6 телефонов в топ-20, в том числе в тройке, в то время как у Samsung их было 7. За один год Samsung удалось сделать довольно большой разрыв и выпустить самое популярное из всех устройств - настоящий подвиг.

В прошлом году у Oppo и Vivo были телефоны среди самых популярных, в этом году они не могли справиться, несмотря на то, что предлагали солидные предложения.

И так, Вашему вниманию предлагается список топ-20 смартфонов 2019 года:

  1. Samsung Galaxy A50

  2. Xiaomi Redmi Note 7

  3. Samsung Galaxy A70

  4. Samsung Galaxy S10 +

  5. Xiaomi Redmi Note 7 Pro

  6. Samsung Galaxy M20

  7. Samsung Galaxy A30

  8. Samsung Galaxy S10

  9. Huawei P30 Pro

  10. Samsung Galaxy M30

  11. Xiaomi Mi 9

  12. Huawei P30 lite

  13. Nokia 9 PureView

  14. Xiaomi Redmi Note 8 Pro

  15. Samsung Galaxy A80

  16. Samsung Galaxy A20

  17. Samsung Galaxy A10

  18. Xiaomi Redmi 7

  19. Samsung Galaxy S10e

  20. OnePlus 7 Pro


Год заканчивается, и мы с нетерпением ожидаем, чем же могут удивить нас производители смартфонов в 2020 году.
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