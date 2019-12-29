Meizu готовится выпустить сразу четыре смартфона с 5G

Компания Meizu, которая постепенно сдает позиции, намерена вернуться в 2020 году с россыпью 5G-смартфонов. Как сообщается, в течение года она выпустит, по меньшей мере, четыре новинки с доступом к сетям пятого поколения.



Точное количество смартфонов Meizu с модемом 5G еще подлежит установлению, однако далеко не факт, что в итоге она выпустит больше двух таких аппаратов. Конечно, есть вероятность, что их все будет не меньше четырех, но продаваться они, скорее всего, будут не во всех странах. К примеру, до России они совершенно точно не доберутся, потому что в нашей стране сотовыми сетями пятого поколения удастся воспользоваться не раньше чем через три года. Возможно, Meizu выпустит 4G-версию каждого из своих новых смартфонов, и вот они уже будут иметь все шансы на появление в пределах границ Украины и России.



Спецификации смартфонов на данный момент неизвестны – есть слухи лишь об одном из них, и это будет самый настоящий флагман. Ему приписывают процессор Qualcomm 865, который на данный момент является самым мощным на рынке, не менее 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ уже в базовой версии. Вероятно, речь идет об аппарате Meizu 17, презентация которого запланирована на весну 2020 года.