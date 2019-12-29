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» » Топ 5 смартфонов, которые дешевле, при этом, не уступают флагманам.
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Топ 5 смартфонов, которые дешевле, при этом, не уступают флагманам.

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MobilZone
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Цены на флагманские телефоны сейчас достигают 800, 1000, 1500, 2000 долларов и они становятся недоступными для огромного количества пользователей. Флагманские смартфоны становится более дорогими, а бюджетные устройства становятся всё более популярными, учитывая то, что они получают новые продвинутые функции, которые, как бы, приходят от флагманов. Есть много доступных по цене устройств, которые очень шустро работают, справляется отлично со всеми повседневными задачами, играми и каким-то сложными сценариями использования. Самое главное, они не оставляют вас с пустым кошельком и кредитом за спиной после покупки.
В этой подборке мы акцентируем внимание на нескольких самых интересных гаджетах этого и конца прошлого года, которые имеют практически флагманское начинку стоит вполне меняем их денег.

Samsung Galaxy A50

Этот бюджетный смартфон покорил большую аудиторию, в этом году, и не зря, ведь у него хороший большой экран с достаточно высокой яркостью и неплохими углами обзора.
Более того, в отличии от многих собратьев, он оснащен сканером отпечатков под дисплеем. Есть поддержка SD карт до 512 ГБ, есть 3.5 мм джек под наушники, NFC и все нужны вещи.

В телефоне большой аккумулятор на 4000 мАч и есть быстрая зарядка Хотя смартфон имеет пластику заднюю крышку, тем не менее его дизайн не выглядит каким-то "дешманским".

Приятно, что сюда установили и широкоугольный обьектив.

Если Вы предпочитаете смартфоны Samsung, то A50 - оптимальный вариант, который не уступает многим смартфоном из S серии, при этом имеет достаточно небольшой прайс.

OnePlus 7T

OnePlus представляются уже более премиальными устройствами, как по материалам корпуса, так и по качеству сборки, внешнему стилю. Это отделяет компанию от других брендов в этом сегменте
Смартфон радует отличным большим Full HD + AMOLED экраном с Gorilla Glass 6, а обрамляет его металлическая рамка. Сам по себе, смартфон имеет красивый минималистичный дизайн.

Кроме того, в устройстве топовый чипсет Snapdragon 855 Plus, 7 нм
с максимальной частотой в 2.96 ГГц: 1 x 2.96 GHz Kryo 485 + 3 x 2.42 GHz Kryo 485 + 4 x 1.8 GHz Kryo 485. Это дает супер производительность, все современные игры, будут летать на смартфоне еще минимум год - два.

Выделяет OnePlus 7T фирменная быстрая зарядка на 30 ВТ. Основная камера имеет 3 модуля: 48 MP с апертурой F 1.6, + 16 MP + 12 MP. Есть запись 4к 60 кадров, есть электронная и оптическая стабилизация.
Этот смартфон точно сможет дарить положительные эмоции и позитивную ощущения от использования.

Google Pixel 3A

Пиксель выпустили в 2019 году, он лишился некоторых преимуществ пикселя 3, но устройство по настоящему крутое. Нужен компакт с флагманской камерой? Pixel 3A к вашим услугам.
Аппарат получил отличный 5.6 дюймовый OLED экран, необычный дизайн. Этот смартфон могут выбрать любители чистого Android, гаджет дарит отличные ощущения при работе, все очень плавно.
Главное достоинство - камера. Камера на 12 Мп, которая с оптимизацией рвет флагманские смартфоны не оставляя шансов. Все дело в фирменном супер оптимизированном софте и очень хорошей оптике . Конечно тут есть Bluetooth 5.0, USB, NFC , 3.5 мм джек и все радости жизни.

Huawei Mate 20

Доступная и сбалансированная модель с интересным дизайном. У см
Телефон получился оптимальным. Хороший большой IPS экран, корпус выполнен из металла и стекла, у дисплея минимальные рамки со всех сторон, телефон выглядит очень премиально.
В смартфоне топовый чип сет - 8 ядерный Kirin 980, 2*Cortex-A76 @2,6 ГГц, 2*Cortex-A76 @1,9 ГГц, 4*Cortex-A55 @1,8 ГГц. В дисплее каплевидный вырез, но совсем небольшой, что дает возможно удобно потреблять контент с гаджета.

Модули камер: на 12 Мп с апертурой F/1,8 + 16 Мп f/2,2 (широкоугольник) + 8 Мп (телеобъектив), f/2,4, есть запись видео 4K. Качество фото очень хорошее, и не отличается от Pro версии, которая дороже на 5-7 тысяч. Кроме того, в аппарате большая батарея - 4000 мАч и есть быстрая зарядка.

Xiaomi Mi 9T Pro

Один из самых крутых смартфонов года. У гаджета современный стильный дизайн, перископическая фронтальная камера и большой безрамочный экран. Смотрится это футуристично и интересно.
Дисплей AMOLED 6.39 дюймов, яркий и сочный , защищен Corning Gorilla Glass 5, корпус - стекло и алюминиевая рамка.
Безусловно, здесь топовый чип сет- Qualcomm Snapdragon 855 и графика GPU Adreno 640, все тянет на максималках и "летает" при работе любой сложность.

В смартфоне тройной модуль камера: основа - знакомый нам 48 сенсор с апертурой (f/1,75) + широкоугольный обьектив на 8 Мп (f/2,4) + телефото на 13 (f/2,4). Отличное качество снимков при любом освещении, есть продвинутый ночной режим. Есть видеосьемка 4к при 30/60 кадров.
Сканер отпечатков расположен под экраном и работает шустро, есть фирменная быстрая зарядка на 27 Вт, а батарея в 4000 мАч дает длительное время автономной работы устройства.
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