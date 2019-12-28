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В новом флагмане Xiaomi Mi 10 будет установлен аккумулятор с мощной емкостью

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MobilZone / Гаджеты
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Предстоящий флагман Xiaomi в традиционной линейке «Mi» все еще окутан тайной. До сих пор мы слышали, как соучредитель и президент компании Лин Бин упомянул Mi 10 Pro в социальных сетях. Естественно, это, вероятно, влечет за собой и ванильный Mi 10. И, на самом деле, существование обычного Mi 10 также было отчасти подтверждено после анонса Snapdragon 865, который, скорее всего, будет питать его.
Свежий новый слух от Weibo утверждает, что относится к этой ванильной Xiaomi Mi 10 и, в частности, - это емкость аккумулятора. Говорят, что последний приземляется где-то в диапазоне 4500 - 4800 мАч. Кроме того, источник продолжает упоминать, что фактическая емкость устройства может быть изменена на 100 мАч в одном или другом направлении, что делает его еще более неопределенным.

Даже с учетом всей неоднозначности, эти грубые цифры все еще интересны в связи с другим слухом о Xiaomi. Один утверждает, что Mi 10 Pro сможет заряжать свой аккумулятор от 0 до 100% за 35 минут. Эта технология быстрой зарядки Xiaomi нового поколения определенно звучит интересно и, вероятно, имеет отношение к зарядному устройству Xiaomi мощностью 66 Вт (11 В над 6 А), сертифицированному ранее в этом году в Китае. Это число выходной мощности звучит многообещающе, по сравнению с нынешним чемпионом зарядки смартфонов - Oppo Reno Ace и его 65 Вт адаптер. Последний может полностью зарядить батарею емкостью 4000 мАч всего за 28 минут. Что, конечно, меньше, чем, по слухам, 35-минутное окно от Xiaomi. Однако, это число может относиться только к Mi 10 Pro. Возможно, ванильный Mi 10 имеет меньшую батарею и еще быстрее разряжается до нуля?
Xiaomi Mi Note 10

Мы не можем точно сказать наверняка. Тем не менее, мы будем пристально следить за семейством Mi 10, а также за предполагаемой предстоящей проводной зарядкой 66 Вт от Xiaomi, а также за решением компании для беспроводной зарядки 50 Вт, которае, как сообщается, находится в разработке и запланирована на 2020 год.
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