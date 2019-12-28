Линейка iPhone 2020 будет лучшим шагом от Apple

С появлением iPhone X в 2017 году Apple создала совершенно новый сегмент смартфонов, ориентированный на опытных пользователей.
Если верить утечкам и слухам, однако, капитальный ремонт в следующем году может быть настолько драматичным, что это может считаться лучшим шагом компании за последние годы. Планируется так много айфонов, что Apple будет ориентироваться практически на каждого пользователя с ценами от 399 долларов, а также с учетом потребностей различных групп покупателей. Это даст компании больше возможностей, чем когда-либо, для развития бизнеса носителей и услуг.
Прибыль, естественно, здесь не в центре внимания, но покупатели телефона могут по-прежнему желать подписаться на различные услуги Apple, включая Apple TV +. И поскольку iPhone 9 будет иметь компоненты, которые были специально разработаны для работы с новыми сервисами, это устройство должно создать огромную долгосрочную возможность для растущего бизнеса.
Оба этих телефона будут иметь несколько более высокую прибыль, чем iPhone 9, но должны предоставить Apple равную возможность расширить свой длинный список услуг. Эти айфоны также могут позволить компании продолжить развитие бизнеса Apple Watch и AirPods. В конце концов, некоторые из этих пользователей будут иметь больший располагаемый доход и могут обновляться с устройств, которые не совместимы с популярными носимыми устройствами.
Если Apple правильно разыграет свои карты, iPhone 12 станет идеальным обновлением для пользователей iPhone 6/7/8 и iPhone 5 / SE, которые являются поклонниками новейшего языка дизайна Apple, потому что он не будет слишком дорогим - цена в $ 649 ожидается - и, конечно, не пойдет на компромисс по размеру - он, как ожидается, будет меньше, чем iPhone 8. Следовательно, значительная часть покупателей будет клиентами, которые ранее не могли пользоваться услугами или носимыми устройствами Apple, создавая тем самым еще один шанс для увеличения дохода и прибыли в другом месте.
Меньший телефон будет использоваться для владельцев iPhone X и iPhone XS с огромным располагаемым доходом, в то время как большая версия будет предназначена для владельцев iPhone XS Max и пользователей массивных устройств Android от Samsung и других премиальных брендов.
Пока Apple может помешать пользователям переключать платформу, она, вероятно, будет довольна результатами. Но в случае неудачи Apple может упустить большие суммы доходов и прибыли для своих компаний AirPods, Apple Watch и Services в ближайшие годы.
Если верить утечкам и слухам, однако, капитальный ремонт в следующем году может быть настолько драматичным, что это может считаться лучшим шагом компании за последние годы. Планируется так много айфонов, что Apple будет ориентироваться практически на каждого пользователя с ценами от 399 долларов, а также с учетом потребностей различных групп покупателей. Это даст компании больше возможностей, чем когда-либо, для развития бизнеса носителей и услуг.
iPhone 9 будет идеальным для традиционных пользователейОжидается, что духовный преемник iPhone SE - iPhone 9 - прибудет в марте в качестве замены iPhone 8. Он, очевидно, будет стоить 399 долларов и должен сопрягать корпус последнего с несколькими компонентами iPhone 11, что делает его идеальным устройством для самых традиционных (и упрямых) пользователей Apple, которые отказываются переходить на новый, полноэкранный дизайн. iPhone 9 также может оказаться хорошим вариантом для пользователей Android с ограниченным бюджетом, которые хотят впервые войти в экосистему Apple.
Прибыль, естественно, здесь не в центре внимания, но покупатели телефона могут по-прежнему желать подписаться на различные услуги Apple, включая Apple TV +. И поскольку iPhone 9 будет иметь компоненты, которые были специально разработаны для работы с новыми сервисами, это устройство должно создать огромную долгосрочную возможность для растущего бизнеса.
iPhone XR и iPhone 11 будут хорошей точкой входа на весь экранiPhone XR был самым продаваемым смартфоном в мире за первые девять месяцев текущего года и более новые iPhone 11 находится в пути, чтобы украсть этот титул в январе. В настоящее время телефоны можно приобрести всего за 599 и 699 долларов соответственно, но ожидается, что они получат значительное снижение цен на 100 долларов в сентябре 2020 года, что делает их идеальным выбором для пользователей iOS, которые заинтересованы в переходе на полноэкранный дизайн.
Оба этих телефона будут иметь несколько более высокую прибыль, чем iPhone 9, но должны предоставить Apple равную возможность расширить свой длинный список услуг. Эти айфоны также могут позволить компании продолжить развитие бизнеса Apple Watch и AirPods. В конце концов, некоторые из этих пользователей будут иметь больший располагаемый доход и могут обновляться с устройств, которые не совместимы с популярными носимыми устройствами.
Компактный iPhone 12 может быть секретным оружием AppleПредстоящий 5,4-дюймовый iPhone 12 может оказаться секретным оружием Apple в следующем году, поскольку он станет началом совершенно нового сегмента iPhone. Устройство собирается предложить обновленную версию популярной системы двойной камеры iPhone 11 в сочетании с подключением 5G и батареей большего размера, три основных обновления, которые потребители будут искать в 2020 году.
Если Apple правильно разыграет свои карты, iPhone 12 станет идеальным обновлением для пользователей iPhone 6/7/8 и iPhone 5 / SE, которые являются поклонниками новейшего языка дизайна Apple, потому что он не будет слишком дорогим - цена в $ 649 ожидается - и, конечно, не пойдет на компромисс по размеру - он, как ожидается, будет меньше, чем iPhone 8. Следовательно, значительная часть покупателей будет клиентами, которые ранее не могли пользоваться услугами или носимыми устройствами Apple, создавая тем самым еще один шанс для увеличения дохода и прибыли в другом месте.
iPhone 12 Plus должен удовлетворить демографическую ситуацию в iPhone 11Несмотря на название, iPhone 12 Plus станет более прямым преемником iPhone 11 этого года. Ожидается, что он объединит все возможности компактного iPhone 12 с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем. Это устройство будет по-прежнему предназначаться для покупателей, которые ищут последнюю версию iPhone и имеют большой доход от услуг, но не желают тратить 1000 долларов на модель Pro.
Серия iPhone 12 Pro будет ориентирована на опытных пользователейiPhone 12 Pro от Apple и iPhone 12 Pro Max получат выгоду от обновленных установок тройной камеры в сочетании с новой системой 3D-зондирования, которая значительно улучшит AR-контент и портретную фотографию. Однако, наиболее важными изменениями могут стать ожидаемые 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовые OLED-дисплеи, поскольку он заставит замолчать тех, кто жалуется, что текущие слишком малы.
Меньший телефон будет использоваться для владельцев iPhone X и iPhone XS с огромным располагаемым доходом, в то время как большая версия будет предназначена для владельцев iPhone XS Max и пользователей массивных устройств Android от Samsung и других премиальных брендов.
Пока Apple может помешать пользователям переключать платформу, она, вероятно, будет довольна результатами. Но в случае неудачи Apple может упустить большие суммы доходов и прибыли для своих компаний AirPods, Apple Watch и Services в ближайшие годы.