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Xiaomi работает над телефоном с отверстием для перфорации

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MobilZone / Гаджеты
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Redmi К30 является первым Redmi с перфорированным дисплеем. Первоначально считалось, что в нем имеется одно отверстие, в котором размещены две фронтальные камеры, позже выяснилось, что это два отдельных отверстия, а не одно отверстие в форме таблетки. В настоящее время сообщается, что Xiaomi работает над телефоном с одним отверстием.

Информация поступает от китайского источника, который проходит через @Digital Chat Station на Weibo. В сообщении, сделанном ранее сегодня, он показал, что Xiaomi работает над таинственным телефоном с одним отверстием для перфорации на экране.
Отверстие для телефона находится в левом верхнем углу, в отличие от Redmi K30, отверстие в котором расположенно в верхнем правом углу. Он также упомянул, что размер отверстия больше, чем у Vivo (X30), диаметр которого составляет 2,98 мм.

Мы понятия не имеем, каким устройством это может быть, поскольку в первом квартале у Xiaomi и Redmi появилось несколько телефонов. Однако, есть большая вероятность, что это будет флагманский телефон.

Есть предположения, что у Mi 10 будет дисплей с частотой обновления 120 Гц. Так что этим таинственным устройством может быть Mi 10.
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