Рендер показывает дизайн задней камеры Samsung Galaxy S11 + / S20 +

Next up, the #GalaxyS11Plus...?

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration... pic.twitter.com/IhUWdQh9JN — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019

Ходят слухи, что следующий флагман Samsung Galaxy S появится в начале февраля. До сих пор не подтверждено, будет ли он выпущен в качестве Galaxy S11 или серии Galaxy S20. Тем не менее, все больше деталей о телефонах продолжают появляться. Последним является рендер, показывающий, как будет выглядеть задняя камера Galaxy S11 + / S20 +.Стив Хеммерстоффер, он же OnLeaks, поделился фотографией в Твиттере, который, по его словам, является обновленной версией настроек задней камеры телефона. Он заявил, что дизайн, который мы впервые увидели еще в ноябре, когда он выпустил рендеры телефона, «основан на прототипе первой стадии».Новый рендер показывает, что Galaxy S11 + / Galaxy S20 + будет иметь четыре задние камеры, а не пять. Одна из камер представляет собой зум-объектив перископа из-за формы датчика. Это означает, что мы можем получить некоторые действительно впечатляющие функции масштабирования с Galaxy S11 + / Galaxy S20 +.Еще в конце ноября сообщалось, что у будущих флагманов Galaxy S будет функция Space Zoom. Эта функция позволяет телефонам иметь до 100-крат цифрового зума.Этот зум-объектив перископа также может быть отличительной чертой, по крайней мере, в отношении камер, между стандартной моделью и моделью Plus.По слухам, Galaxy S11 + имеет основной 108-мегапиксельный сенсор, отличный от того, который используется в Mi Note 10 от Xiaomi. Он также должен иметь сверхширокую камеру и может включать в себя камеру 3D ToF. Также сообщалось, что его емкость аккумулятора может достигать 5000 мАч.