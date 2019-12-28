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Рендер показывает дизайн задней камеры Samsung Galaxy S11 + / S20 +

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MobilZone / Гаджеты
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Ходят слухи, что следующий флагман Samsung Galaxy S появится в начале февраля. До сих пор не подтверждено, будет ли он выпущен в качестве Galaxy S11 или серии Galaxy S20. Тем не менее, все больше деталей о телефонах продолжают появляться. Последним является рендер, показывающий, как будет выглядеть задняя камера Galaxy S11 + / S20 +.

Стив Хеммерстоффер, он же OnLeaks, поделился фотографией в Твиттере, который, по его словам, является обновленной версией настроек задней камеры телефона. Он заявил, что дизайн, который мы впервые увидели еще в ноябре, когда он выпустил рендеры телефона, «основан на прототипе первой стадии».


Новый рендер показывает, что Galaxy S11 + / Galaxy S20 + будет иметь четыре задние камеры, а не пять. Одна из камер представляет собой зум-объектив перископа из-за формы датчика. Это означает, что мы можем получить некоторые действительно впечатляющие функции масштабирования с Galaxy S11 + / Galaxy S20 +.

Еще в конце ноября сообщалось, что у будущих флагманов Galaxy S будет функция Space Zoom. Эта функция позволяет телефонам иметь до 100-крат цифрового зума.

Этот зум-объектив перископа также может быть отличительной чертой, по крайней мере, в отношении камер, между стандартной моделью и моделью Plus.

По слухам, Galaxy S11 + имеет основной 108-мегапиксельный сенсор, отличный от того, который используется в Mi Note 10 от Xiaomi. Он также должен иметь сверхширокую камеру и может включать в себя камеру 3D ToF. Также сообщалось, что его емкость аккумулятора может достигать 5000 мАч.
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