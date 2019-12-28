Huawei поставит 100 миллионов смартфонов 5G в следующем году

По мере приближения конца года все смотрят на 2020 год, который преподносится как год массового внедрения 5G. Ожидается, что Китай станет крупнейшим рынком для сетей следующего поколения, и, согласно новому отчету, только Huawei может поставить до 100 миллионов смартфонов 5G на своем домашнем рынке.Шойчи Тосака (Shoichi Tosaka), который является генеральным директором японского производителя интеллектуальных конденсаторов Taiyo Yuden Co, сообщил, что его компания получает ежегодные заказы на базовые станции 5G и ожидает заказы на компоненты для смартфонов 5G уже в ближайшие недели.Предполагается, что Huawei и ZTE являются двумя ведущими клиентами для конденсаторов 5G, а Tosaka прогнозирует, что только Huawei достигнет 100 миллионов поставок смартфонов 5G в следующем году. Учитывая, что Taiyo Yuden является одним из крупнейших производителей конденсаторов в мире, совершенно очевидно, что у него есть очень хорошие данные, на которых можно основывать свои прогнозы.В последнее время Huawei расширяет свое портфолио смартфонов 5G и, как ожидается, предложит более доступные устройства с возможностью подключения 5G, чтобы привлечь больше покупателей. Только время покажет, достижима ли цифра в 100 миллионов.