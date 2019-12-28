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Huawei Mate Xs получит супер крутую функцию

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MobilZone / Гаджеты
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Складное устройство второго поколения Huawei получило сертификацию от китайского регулятора 3C. Согласно утечке документа от регулятора, Huawei TAH-AN00m, который будет называться Mate Xs, будет способен заряжаться по проводной сети до 65 Вт.

Huawei Mate Xs представит улучшенный дизайн петель и будет использовать новейший чипсет Kirin 990 5G. Также ожидается, что он будет легче, чем его предшественник.

Если разработка Huawei пойдет по плану, Mate X впервые выступят на Mobile World Congress в Барселоне в конце февраля.

Huawei будет стремиться продать устройство в Европе, но пока неизвестно, будет ли оно с услугами Google или же без них.
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