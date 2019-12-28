Huawei Mate Xs получит супер крутую функцию

Складное устройство второго поколения Huawei получило сертификацию от китайского регулятора 3C. Согласно утечке документа от регулятора, Huawei TAH-AN00m, который будет называться Mate Xs, будет способен заряжаться по проводной сети до 65 Вт.Huawei Mate Xs представит улучшенный дизайн петель и будет использовать новейший чипсет Kirin 990 5G. Также ожидается, что он будет легче, чем его предшественник.Если разработка Huawei пойдет по плану, Mate X впервые выступят на Mobile World Congress в Барселоне в конце февраля.Huawei будет стремиться продать устройство в Европе, но пока неизвестно, будет ли оно с услугами Google или же без них.