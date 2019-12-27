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Vivo запатентовал несколько четырёхмодульных смартфонов

18:00

Первые рендеры iPad Pro 2020 показывают тройные камеры

15:57

Android 11 позволит Вам записывать видео размером более 4G

14:00

Стала известна дата выхода Huawei Mate X следующего поколения

12:00

Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S11 и Galaxy Fold 2

10:00

OPPO выпустит первый смартфон на базе Dimensity 1000

08:00

OnePlus 8: чего ожидать, фотографии, характеристики и цены

06:40

Sony готова к выпуску PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro

05:47

Как играть в игровые аппараты онлайн?

05:18

Следующий смартфон с гибким дисплеем ждем от OnePlus

19:35

Какие смартфоны мы увидим в начале 2020 года

17:30

MediaTek представляет чипсет среднего уровня Dimensity 800

16:00

Победители и проигравшие в 2019 году от Apple

13:52

Oppo Reno3 Pro и Oppo Reno3 официально анонсированы

12:00

Задняя часть Huawei P40 Pro может выглядеть так

10:00

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года

08:00

Apple iPhone XR превосходит все остальные смартфоны в 2019 году

19:00

Рынок интеллектуальных носимых устройств в Китае продолжает расширяться

17:30

Samsung работает над новым технологическим зарядным устройством

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Samsung Galaxy Fold 2 появляется на живом фото

13:34

Huawei запустит замену сервисов Google к концу года

12:00

OnePlus 'Concept One будет складным смартфоном

10:00

LG V60 ThinQ будет иметь поддержкой 5G и другие крутые фишки

07:52

Запущена беспроводная механическая клавиатура и мышь Xiaomi MIIW

21:00

Фитнес-трекер Realme появится в первой половине 2020 года

19:00

Лучший бюджетный смартфон от Xiaomi в 2019 году

17:30

Поставки Xiaomi Smart TV превысили 10 миллионов единиц

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Huawei P40 не будет поставляться с графеновой батареей

14:08

9 главных фишек Samsung Galaxy S11

12:00

Huawei P40 будет использовать графеновую батарею

10:00

Huawei стремится подготовить альтернативные приложения Google к концу года

08:00

Redmi K20 получает обновление MIUI 11, на этот раз с Android 10

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На что способна панорамная экшн-камеры GoPro: обзор модели GOPRO MAX