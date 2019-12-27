Vivo запатентовал несколько четырёхмодульных смартфонов

Гонка за полноэкранными дисплеями смартфонов дала нам ряд обходных путей от вырезов до всплывающих камер и вращающихся камер и отверстий. Производители будут продолжать экспериментировать, пока они не преодолеют горб, и последним примером является патент от vivo на четырехъядерный смартфон.
Патент, раскопанный Tigermobiles, был выдан CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности) и раскрывает в общей сложности три различных дизайна, которые все имеют несколько вырезов камеры на дисплее.
Первый дизайн размещает четыре фронтальные камеры в каждом углу экрана, напоминающие Amazon Fire Phone. Мы также видим две версии с двойными вырезами в верхних углах. Первый, кажется, имеет большие вырезы для камер с черной полосой между ними, а второй дизайн выбирает меньшие вырезы, которые интегрированы с дисплеем. Мы также взглянем на заднюю часть устройства, которое, похоже, оснащено настройкой четырех камер.
У нас нет четкого представления о том, что vivo намеревается сделать с этими многочисленными вырезами камеры, кроме добавления различных объективов. Как обычно, когда речь идет о патентах, не обещают, что эти устройства появятся на рынке в ближайшее время. Мы, безусловно, будем в поиске последних новостей об амбициях vivo.
Патент, раскопанный Tigermobiles, был выдан CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности) и раскрывает в общей сложности три различных дизайна, которые все имеют несколько вырезов камеры на дисплее.
Первый дизайн размещает четыре фронтальные камеры в каждом углу экрана, напоминающие Amazon Fire Phone. Мы также видим две версии с двойными вырезами в верхних углах. Первый, кажется, имеет большие вырезы для камер с черной полосой между ними, а второй дизайн выбирает меньшие вырезы, которые интегрированы с дисплеем. Мы также взглянем на заднюю часть устройства, которое, похоже, оснащено настройкой четырех камер.
У нас нет четкого представления о том, что vivo намеревается сделать с этими многочисленными вырезами камеры, кроме добавления различных объективов. Как обычно, когда речь идет о патентах, не обещают, что эти устройства появятся на рынке в ближайшее время. Мы, безусловно, будем в поиске последних новостей об амбициях vivo.