Стала известна дата выхода Huawei Mate X следующего поколения

Huawei Mate X

Мы уже слышали, что слегка измененная версия складного смартфона Huawei Mate X появится на MWC 2020 в феврале с чипсетом Kirin 990 и, возможно, под названием Mate Xs. Но это всего лишь небольшая ревизия уже существующего продукта.Истинный преемник Mate X, согласно новому слуху тайваньских производителей цепочек поставок, приземлится в какой-то момент во второй половине следующего года. Некоторые из поставщиков компании для будущего телефона, в том числе для петель и панелей, уже начали пробные небольшие объемы производства компонентов, которые понадобятся новой складной модели.Как сообщается, тайваньские производители петель видят многообещающий потенциал в сегменте складных смартфонов и, таким образом, стремятся расширить свои производственные мощности. Тем не менее, складные конструкции требуют сложной конструкции компонентов, и существуют также ограничения, когда речь идет о поставках гибкой панели дисплея, поэтому не совсем ясно, насколько гладко будет идти массовое производство.Как всегда, когда дело доходит до таких сообщений, которые не подтверждаются даже другими слухами на данный момент, не забывайте скептически относиться к этому. Вполне логично, что Huawei не отказывается от складывания, и, таким образом, уже работает над другим. В конце концов, это и Samsung были пионерами в этой области.