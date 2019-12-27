Следующий смартфон с гибким дисплеем ждем от OnePlus

International Consumer Electronics Show — выставка потребительской электроники. Проходит в январе в Лас-Вегасе.

Выставкауже меньше чем через 2 недели откроет свои двери. И интересно то, что еще несколько лет назад на данном мероприятии показывали в основном бытовую технику, но с каждым годом на выставку приезжает все больше производителей разнообразных умных гаджетов, в том числе смартфонов.На предстоящее мероприятие приедет и компания, о чем сообщили представители бренда. Но конкретно не было заявлено, какие смартфоны или другие гаджеты покажет компания, кроме одного "загадочного". OnePlus рассказали, что привезут концептуальное устройство, призванное показать "альтернативное будущее смартфонов".Удивляет тот факт, что о гаджете не известно вообще ничего, кроме названия. Необычная секретность для современного производителя. По всей видимости, это из-за того, что продукт не будет продаваться в том виде, в котором его покажут. И рекламировать его заранее нет смысла, а нужно именно удивить на, привлечь к себе внимание.Но тем не менее некоторые аналитики уже выдвигают предположения насчет данного смартфона. Издание The Korea Herald поделились информацией от "обозревателей рынка" о том, чтобудет очередным для рынка, и первым для компании, смартфоном с гибким дисплеем и складным корпусом.Отыскать первоначальный источник данных у меня не вышло, да и на чем основываются такие выводы — не ясно. Возможно, что есть какие-то инсайдерские данные, о которых "источник" не упомянул. Но нельзя не отметить то, что меня данный "вброс" сильно заинтересовал.Выставка CES 2020, скорее всего, будет насыщенной разными интересными новинками.