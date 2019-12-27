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Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S11 и Galaxy Fold 2

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MobilZone / Гаджеты
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Согласно новому отчету, Samsung, очевидно, рассматривает ранний выпуск своей серии Samsung Galaxy S11. Первоначально ходило много слухов о том, что дата релиза будет примерно на третьей неделе февраля или даже 18 февраля. Однако, похоже, что 11 февраля - дата запуска, согласно израильскому веб-сайту.
Визуализация грядущего флагмана Samsung Galaxy S11

По сообщениям, южнокорейский технологический гигант планирует провести презентацию в Сан-Франциско, США. Именно там была представлена прошлогодняя флагманская серия Galaxy S10. Galaxy S11, запущенный в начале февраля, также позволяет компании наслаждаться вниманием к своему премиальному телефону до появления MWC 2020; конференция, на которой различные OEM-производители демонстрируют, что могут предложить их новейшие и будущие продукты.

Дополнительное время может привести к значительному росту продаж в глобальном масштабе и дать компании некоторое время, чтобы рассмотреть возможность выявления других интересных устройств во время MWC. Примечательно, что Samsung Galaxy S11 не будет одинок во время своего представления. В отчете также высказывается предположение, что флагманская серия поделится сценой с Galaxy Fold 2. Опять же, аналогично тому, как Galaxy S10 поступил с Galaxy Fold в начале этого года.
Живое фото Samsung Galaxy Fold 2

К сожалению, это всего лишь домыслы и слухи, так что воспринимайте эту информацию всерьёз. 
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