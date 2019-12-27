OPPO выпустит первый смартфон на базе Dimensity 1000

OPPO Reno3 5G - первый смартфон в мире, работающий на Dimensity 1000L. Хотя ожидается, что процессор MediaTek появится в большем количестве устройств в следующем году, мы больше заинтересованы в его более мощном собрании, Dimensity 1000. И теперь мы знаем, какой производитель будет его использовать первым.
Цифровая чат-станция в сообщении Weibo сообщила, что OPPO снова станет первым производителем, который объявит о выпуске телефона на базе Dimensity 1000 в следующем году. Он не упоминает дату, но событие должно быть в январе.
В настоящее время мы не можем сказать, какой телефон OPPO будет поставляться с этим чипсетом, но мы считаем, что он будет в серии Reno. Ожидается, что Reno 10x Zoom получит преемника, поэтому это может быть устройство с Dimensity 1000, в то время как Snapdragon 865 приведёт в действие на Find X2.
Dimensity 1000 - это восьмиъядерный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Он также будет иметь новый графический процессор Mali-G77. Чипсет, как и Dimensity 1000L, будет поддерживать сети SA и NSA 5G и иметь скорость нисходящей линии связи до 4,7 Гбит / с. Он также поддерживает 5G Dual-SIM, что позволяет использовать две SIM-карты 5G одновременно, в отличие от других SoC, которые поддерживают использование только 5G в одном слоте SIM.
Цифровая чат-станция в сообщении Weibo сообщила, что OPPO снова станет первым производителем, который объявит о выпуске телефона на базе Dimensity 1000 в следующем году. Он не упоминает дату, но событие должно быть в январе.
В настоящее время мы не можем сказать, какой телефон OPPO будет поставляться с этим чипсетом, но мы считаем, что он будет в серии Reno. Ожидается, что Reno 10x Zoom получит преемника, поэтому это может быть устройство с Dimensity 1000, в то время как Snapdragon 865 приведёт в действие на Find X2.
Dimensity 1000 - это восьмиъядерный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Он также будет иметь новый графический процессор Mali-G77. Чипсет, как и Dimensity 1000L, будет поддерживать сети SA и NSA 5G и иметь скорость нисходящей линии связи до 4,7 Гбит / с. Он также поддерживает 5G Dual-SIM, что позволяет использовать две SIM-карты 5G одновременно, в отличие от других SoC, которые поддерживают использование только 5G в одном слоте SIM.