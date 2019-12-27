ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:00
Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S11 и Galaxy Fold 2
10:00
OPPO выпустит первый смартфон на базе Dimensity 1000
08:00
OnePlus 8: чего ожидать, фотографии, характеристики и цены
06:40
Sony готова к выпуску PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
05:47
Как играть в игровые аппараты онлайн?
05:18
Следующий смартфон с гибким дисплеем ждем от OnePlus
19:35
Какие смартфоны мы увидим в начале 2020 года
17:30
MediaTek представляет чипсет среднего уровня Dimensity 800
16:00
Победители и проигравшие в 2019 году от Apple
13:52
Oppo Reno3 Pro и Oppo Reno3 официально анонсированы
12:00
Задняя часть Huawei P40 Pro может выглядеть так
10:00
Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года
08:00
Apple iPhone XR превосходит все остальные смартфоны в 2019 году
19:00
Рынок интеллектуальных носимых устройств в Китае продолжает расширяться
17:30
Samsung работает над новым технологическим зарядным устройством
15:46
Samsung Galaxy Fold 2 появляется на живом фото
13:34
Huawei запустит замену сервисов Google к концу года
12:00
OnePlus 'Concept One будет складным смартфоном
10:00
LG V60 ThinQ будет иметь поддержкой 5G и другие крутые фишки
07:52
Запущена беспроводная механическая клавиатура и мышь Xiaomi MIIW
21:00
Фитнес-трекер Realme появится в первой половине 2020 года
19:00
Лучший бюджетный смартфон от Xiaomi в 2019 году
17:30
Поставки Xiaomi Smart TV превысили 10 миллионов единиц
15:44
Huawei P40 не будет поставляться с графеновой батареей
14:08
9 главных фишек Samsung Galaxy S11
12:00
Huawei P40 будет использовать графеновую батарею
10:00
Huawei стремится подготовить альтернативные приложения Google к концу года
08:00
Redmi K20 получает обновление MIUI 11, на этот раз с Android 10
01:25
На что способна панорамная экшн-камеры GoPro: обзор модели GOPRO MAX
00:18
Советы от «Газда», как выбрать пластиковые межкомнатные двери для разных комнат?
22:00
Стоит ли покупать Аpple iPhone 8 в 2020 году
21:00
Последнее обновление Pixel 4 обеспечивает улучшенную поддержку Face Unlock
19:00
Samsung Galaxy Note 10 Lite - полная утечка спецификаций
 Больше новостей
» » OPPO выпустит первый смартфон на базе Dimensity 1000
-

OPPO выпустит первый смартфон на базе Dimensity 1000

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
343
OPPO Reno3 5G - первый смартфон в мире, работающий на Dimensity 1000L. Хотя ожидается, что процессор MediaTek появится в большем количестве устройств в следующем году, мы больше заинтересованы в его более мощном собрании, Dimensity 1000. И теперь мы знаем, какой производитель будет его использовать первым.
Цифровая чат-станция в сообщении Weibo сообщила, что OPPO снова станет первым производителем, который объявит о выпуске телефона на базе Dimensity 1000 в следующем году. Он не упоминает дату, но событие должно быть в январе.

В настоящее время мы не можем сказать, какой телефон OPPO будет поставляться с этим чипсетом, но мы считаем, что он будет в серии Reno. Ожидается, что Reno 10x Zoom получит преемника, поэтому это может быть устройство с Dimensity 1000, в то время как Snapdragon 865 приведёт в действие на Find X2.
Dimensity 1000 - это восьмиъядерный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Он также будет иметь новый графический процессор Mali-G77. Чипсет, как и Dimensity 1000L, будет поддерживать сети SA и NSA 5G и иметь скорость нисходящей линии связи до 4,7 Гбит / с. Он также поддерживает 5G Dual-SIM, что позволяет использовать две SIM-карты 5G одновременно, в отличие от других SoC, которые поддерживают использование только 5G в одном слоте SIM.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle