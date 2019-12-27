OnePlus 8: чего ожидать, фотографии, характеристики и цены

К релизу нового смартфона OnePlus осталось не менее пол года, но глава компании Пит Лау уже иминовал OnePlus 8 OnePlus 8 «самым красивым флагманом» на рынке.





В следующем году OnePlus выкатит сразу три смартфона, по крайней мере в этом уверены китайские источники. Младшим аппаратом линейки станет OnePlus 8 Lite. Китайский бренд долго не выпускал субфлагманы и середняки, но на фоне успеха конкурентов (например, iPhone XR, iPhone 11, Huawei P30 Lite) одумался. Лайт-версия «восьмёрки» получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Девайс выйдет с чипом MediaTek Dimensity 1000, 8 Гбайт ОЗУ и 128/256 Гбайт встроенной памяти.

На задней панели устройства будет расположена тройная камера на 48+16+12 мегапикселей, внутри – аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Базовый OnePlus 8 выйдет с 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем (2400 х 1080 пикселей) частотой 120 Гц, чипом Snapdragon 865, 8/12 Гбайт ОЗУ и 128/256/512 Гбайт встроенной памяти. «Восьмёрка» выйдет с камерой 64+20+12 мегапикселей и сенсором ToF, батарея также получит ёмкость 4000 мАч.





Наконец, топовый 8 Pro получит AMOLED-дисплей на 6,7 дюймов разрешением 3140 х 1440 пикселей и с частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 4500 мАч. В остальном OnePlus 8 Pro ничем не отличается от OnePlus 8. Разумеется, аппараты будут поддерживать работу в сетях 5G.





Стоимость 8 Lite стартует с 428 долларов, обычного 8 – с 528 долларов. OnePlus 8 Pro в стартовой комплектации обойдётся в 713 долларов.