Победители и проигравшие в 2019 году от Apple

В этом году на рынке мобильных телефонов появилось много новых тенденций - от экранов с высокой частотой обновления до 108-мегапиксельных датчиков изображения до камер с перископом. Первые складные телефоны поступили в продажу, скорость зарядки пролетела сквозь крышу, дисплеи стали более изогнутыми и выросли в дырах.
Некоторые бренды использовали эти тенденции в своих интересах и растут на рынке, другие не попали в цель. В этой серии мы рассмотрим то, что каждая компания получила право в 2019 году и где их усилия не увенчались успехом. Теперь очередь Apple, чтобы стоять в центре внимания.
Apple завершает десятилетие доминирования, но заставляет нас чувствовать, что она сохраняет большую часть своих инноваций на 2020 год.
Победитель: Apple iPhone 11 Pro и 11 Pro Max
IPhone 11 Pro и 11 Pro Max от Apple могли бы легко оказаться в категории неудачников с двухлетним дизайном и минимальным количеством обновлений.
Но пара все еще получает легкую рекомендацию с ее значительно улучшенной батареей с тройным сроком службы, которая может обмениваться ударами с наилучшим качеством и непревзойденной производительностью.
Пара профессионалов iPhone обеспечит репутацию Apple и ее чистую прибыль до тех пор, пока действительно обновленный iPhone 2020 не начнется, и настоящая инновация Apple не может быть реализована.
Проигравший: Apple iPhone 11
IPhone 11 сделал все возможное, чтобы быть полнофункциональным членом паствы iPhone в этом году, но уступает его дисплей, который был на прошлогоднем его предшественнике.
Да, у iPhone 11 есть отличный набор камер (если только две), лучший мобильный чипсет, запасная батарея и самая низкая цена для iPhone текущего поколения за два года.
Но его ЖК-дисплей с разрешением 1080p является самым плохим дисплеем в своей ценовой категории, а поставляемое в комплекте проводное зарядное устройство мощностью 5 Вт - это пощечина любому покупателю, который только что потерял 700 долларов или больше за телефон.
OnePlus 7T делает iPhone 11 похожим на худшее предложение года - AMOLED с частотой обновления 90 Гц, 128 ГБ памяти, три камеры вместо двух и зарядное устройство на 30 Вт в коробке за приблизительно 100 долларов меньше.
Победитель: Apple iPad 10.2
Apple в основном владеет рынком планшетов прямо сейчас, но это не помешало ей делать свои продукты все лучше и лучше. Последний доступный iPad - большое улучшение по сравнению с его предшественником.
Новый iPad начального уровня имеет больший 10,2-дюймовый экран (по сравнению с предыдущими 9,7 дюймами), а также поддержку Apple Pencil, сохраняя при этом 10-часовое время автономной работы и, что более важно, очень разумную цену начального уровня.
Проигравший: AirPower
Apple впервые анонсировала беспроводное зарядное устройство AirPower в сентябре 2017 года, и именно в марте 2019 года компания официально аннулировала невыпущенный продукт.
После восемнадцати месяцев слухов AirPower принесла Apple не более, чем запятнанную репутацию.
Победитель: Apple Watch Series 5
Как и на рынке планшетов, у Apple есть прочная власть над SmartWatch. Последние Apple Watch Series 5 наконец-то принесли постоянно включенный дисплей нужным массам, сохранив то же время автономной работы, что и его предшественник. Не то, чтобы владельцам Apple Watch нужно было больше оснований для обновления, но в Apple Watch Series 5 добавлена функция ЭКГ (поддерживаемая в некоторых странах), которая может повлиять на многих, чтобы раскошелиться.
Некоторые бренды использовали эти тенденции в своих интересах и растут на рынке, другие не попали в цель. В этой серии мы рассмотрим то, что каждая компания получила право в 2019 году и где их усилия не увенчались успехом. Теперь очередь Apple, чтобы стоять в центре внимания.
Apple завершает десятилетие доминирования, но заставляет нас чувствовать, что она сохраняет большую часть своих инноваций на 2020 год.
Победитель: Apple iPhone 11 Pro и 11 Pro Max
IPhone 11 Pro и 11 Pro Max от Apple могли бы легко оказаться в категории неудачников с двухлетним дизайном и минимальным количеством обновлений.
Но пара все еще получает легкую рекомендацию с ее значительно улучшенной батареей с тройным сроком службы, которая может обмениваться ударами с наилучшим качеством и непревзойденной производительностью.
Пара профессионалов iPhone обеспечит репутацию Apple и ее чистую прибыль до тех пор, пока действительно обновленный iPhone 2020 не начнется, и настоящая инновация Apple не может быть реализована.
Проигравший: Apple iPhone 11
IPhone 11 сделал все возможное, чтобы быть полнофункциональным членом паствы iPhone в этом году, но уступает его дисплей, который был на прошлогоднем его предшественнике.
Да, у iPhone 11 есть отличный набор камер (если только две), лучший мобильный чипсет, запасная батарея и самая низкая цена для iPhone текущего поколения за два года.
Но его ЖК-дисплей с разрешением 1080p является самым плохим дисплеем в своей ценовой категории, а поставляемое в комплекте проводное зарядное устройство мощностью 5 Вт - это пощечина любому покупателю, который только что потерял 700 долларов или больше за телефон.
OnePlus 7T делает iPhone 11 похожим на худшее предложение года - AMOLED с частотой обновления 90 Гц, 128 ГБ памяти, три камеры вместо двух и зарядное устройство на 30 Вт в коробке за приблизительно 100 долларов меньше.
Победитель: Apple iPad 10.2
Apple в основном владеет рынком планшетов прямо сейчас, но это не помешало ей делать свои продукты все лучше и лучше. Последний доступный iPad - большое улучшение по сравнению с его предшественником.
Новый iPad начального уровня имеет больший 10,2-дюймовый экран (по сравнению с предыдущими 9,7 дюймами), а также поддержку Apple Pencil, сохраняя при этом 10-часовое время автономной работы и, что более важно, очень разумную цену начального уровня.
Проигравший: AirPower
Apple впервые анонсировала беспроводное зарядное устройство AirPower в сентябре 2017 года, и именно в марте 2019 года компания официально аннулировала невыпущенный продукт.
После восемнадцати месяцев слухов AirPower принесла Apple не более, чем запятнанную репутацию.
Победитель: Apple Watch Series 5
Как и на рынке планшетов, у Apple есть прочная власть над SmartWatch. Последние Apple Watch Series 5 наконец-то принесли постоянно включенный дисплей нужным массам, сохранив то же время автономной работы, что и его предшественник. Не то, чтобы владельцам Apple Watch нужно было больше оснований для обновления, но в Apple Watch Series 5 добавлена функция ЭКГ (поддерживаемая в некоторых странах), которая может повлиять на многих, чтобы раскошелиться.