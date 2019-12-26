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Oppo Reno3 Pro и Oppo Reno3 официально анонсированы

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MobilZone / Гаджеты
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Oppo только что анонсировала линейку Reno3 на своем внутреннем рынке, в то время как западный мир все еще восстанавливается после праздника еды, эмоций и подарков, который является Рождеством.

На сцене было два телефона - Reno3 Pro и Reno3, оба из которых имеют подключение 5G. Более мощная версия Pro оснащена чипсетом Snapdragon 765G, а ванильный Reno3 - первый смартфон, на котором установлена новая MediaTek - Dimensity 1000L SoC.

Oppo Reno3 Pro

Reno3 Pro имеет 6,5-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 90 Гц и отверстие для селфи-камеры. Панель имеет частоту обнаружения касания 180 Гц для уменьшения задержки и лучшей игры. Он также поставляется со 100% покрытием DCI-P3 и поддержкой HDR10 +.
Reno3 Pro поставляется с так называемым 5-кратным гибридным зумом, который является 2-кратным оптическим, все остальное выполняется цифровым способом. На задней панели расположены четыре камеры - сверхширокоугольный объектив на 8 Мп + основная 48 Мп + черно-белый 2 Мп + телеобъектив 13 Мп. В левом верхнем углу спереди находится одна камера, внутри отверстия для перфоратора - 32-мегапиксельная камера.
Reno3 Pro поставляется с батареями емкостью 4025 мАч с поддержкой 30 Вт VOOC 4.0. Это составляет от 0 до 50% за 20 минут и от 0 до 70% за полчаса. Oppo настолько уверен, что батарея выдержит испытание сетями 5G, что рекламирует телефон как «опыт 5G, срок службы батареи как с 4G».

Oppo Reno3 Pro


Другие основные моменты телефона включают ColorOS 7 поверх Android 10 и стереодинамики.

Предлагаемый в четырех цветах (White, Black, Starry Night Blue, Sunrise), Reno3 Pro имеет базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ для хранения за 3 999 юаней (570 долларов США / 515 евро), которая поступит по предварительному заказу 31 декабря. Версия на 12/256 ГБ стоит 4,499 юаней (640 долларов США / 580 евро) и поступит в продажу 10 января.
Третий вариант называется Oppo Reno3 Pro Pantone 2020 и выпускается в классическом синем цвете. Он поставляется в розничной упаковке, где все имеет белый и синий цвета, включая зарядное устройство VOOC, кабель для зарядки и преимущественно белый корпус. Цена этого телефона с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти составляет 4 199 юаней (600 долларов США / 540 евро).

Oppo Reno3

Vanilla Reno3 поставляется с тем же 6,5-дюймовым OLED-экраном, но селфи-камера находится в каплевидном вырезе. 

Сзади есть значительные изменения - у Reno3 есть основной датчик на 64 мегапикселя, сверхширокая съемка на 8 мегапикселей, черно-белый датчик и портретная камера.
Mediatek Dimensity 1000L имеет четыре ядра Cortex-A77 и четыре ядра Cortex-A55 в процессоре, а графический процессор Mali-G77. Производитель чипов называет его «самой быстрой в мире суб-6 ГГц 5G SoC», потому что он может достигать производительности до 4,7 Гбит / с и поддерживает весь спектр сетей от 2G до 5G.

Oppo обещает, что Reno3 будет на 20% быстрее, чем платформа с ядрами Cortex-A76, и будет еще умнее - есть специальный APU 3.0 в сочетании с чипсетом.
Reno3 также поставляется с быстрой зарядкой VOOC 4.0 для батареи емкостью 4025 мАч. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном, и, конечно же, пользовательский интерфейс - ColorOS 7.

Доступные в White, Black, Starry Night Blue, Sunrise цветах, Oppo запускает Reno3 31 декабря за 3399 юаней (485 долл. США / 440 евро) (это вариант 8/128 ГБ) или 3 699 юаней (530 долл. США / 475 евро). для варианта 12/128 ГБ.
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