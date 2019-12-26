Задняя часть Huawei P40 Pro может выглядеть так

На прошлой неделе @OnLeaks опубликовал онлайн рендеринг Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Изображения дали нам частичный взгляд на дизайн будущих флагманских телефонов. Самая заметная часть - это дизайн задней камеры, который Samsung будет использовать для предстоящей серии Galaxy S20, а также для многих других телефонов. Теперь предполагаемый рендер P40 Pro всплыл, и он показывает нам расположение задних камер.
Изображение показывает Huawei P40 Pro в бледно-голубой цветовой гамме. Прямоугольный корпус вмещает в общей сложности пять камер - четыре датчика, уложенные друг на друга слева, а пятый датчик, представляющий собой камеру перископа, расположен справа вверху. Вместо того, чтобы вставлять светодиодную вспышку внутри корпуса камеры вместе с датчиками, изображение показывает, что Huawei разместила ее под ней.
Остальные четыре датчика должны состоять из основной камеры, сверхширокой камеры, макрокамеры и камеры ToF. Согласно OnLeaks, основным датчиком является 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686, а сверхширокоугольной камерой - 20-мегапиксельный датчик. По слухам, камера перископа является 12-мегапиксельной.
Важно отметить, что вышеупомянутые детали камеры не подтверждены, включая изображение, поэтому нельзя восприниать эту информацию серьёзно.
Huawei P40 Pro будет оснащен изогнутым дисплеем Quad HD + с диагональю 6,5 дюйма и соотношением экрана к корпусу 98%. Говорят также, что частота обновления 90 Гц соответствует @ RODENT950.
Питание телефона должно быть на чипсете Kirin 990 5G, и, по слухам, он питается от массивной батареи емкостью 5500 мАч. В сообщениях говорится, что телефон будет поддерживать проводную зарядку 50 Вт SuperCharge, и мы ожидаем, что он также будет поддерживать беспроводную зарядку. Смартфон будет иметь EMUI 10 на основе Android 10 из коробки.
Изображение показывает Huawei P40 Pro в бледно-голубой цветовой гамме. Прямоугольный корпус вмещает в общей сложности пять камер - четыре датчика, уложенные друг на друга слева, а пятый датчик, представляющий собой камеру перископа, расположен справа вверху. Вместо того, чтобы вставлять светодиодную вспышку внутри корпуса камеры вместе с датчиками, изображение показывает, что Huawei разместила ее под ней.
Остальные четыре датчика должны состоять из основной камеры, сверхширокой камеры, макрокамеры и камеры ToF. Согласно OnLeaks, основным датчиком является 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686, а сверхширокоугольной камерой - 20-мегапиксельный датчик. По слухам, камера перископа является 12-мегапиксельной.
Важно отметить, что вышеупомянутые детали камеры не подтверждены, включая изображение, поэтому нельзя восприниать эту информацию серьёзно.
Huawei P40 Pro будет оснащен изогнутым дисплеем Quad HD + с диагональю 6,5 дюйма и соотношением экрана к корпусу 98%. Говорят также, что частота обновления 90 Гц соответствует @ RODENT950.
Refresh rate? Umm 90Hz— Teme (??) (@RODENT950) December 25, 2019
Питание телефона должно быть на чипсете Kirin 990 5G, и, по слухам, он питается от массивной батареи емкостью 5500 мАч. В сообщениях говорится, что телефон будет поддерживать проводную зарядку 50 Вт SuperCharge, и мы ожидаем, что он также будет поддерживать беспроводную зарядку. Смартфон будет иметь EMUI 10 на основе Android 10 из коробки.