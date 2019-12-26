Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года

Counterpoint Research только что опубликовал данные исследований 10 самых продаваемых телефонов в мире в третьем квартале 2019 года. Эти данные охватывают телефоны, продаваемые во всех частях мира, и преподносят некоторые сюрпризы.
Во-первых, Apple iPhone XR стала самой кассовой моделью в третьем квартале 2019 года, хотя общие продажи Apple за этот период снизились. Samsung и OPPO доминировали в рейтинге с тремя самыми продаваемыми моделями за штуку. Galaxy A10 занимает второе место среди самых продаваемых моделей, а Galaxy A50 - третье. OPPO A9 занимает четвертое место, а iPhone 11 попал в топ-5.
Другие модели в списке включают OPPO A5 на шестой позиции, Galaxy A50 под номером семь, OPPO A5 на восьмой позиции. Бюджетный Xiaоmi Redmi 7A занял девятое место и, наконец, Huawei P30 завершает топ-10. P30 может быть неожиданным включением, учитывая санкции США, но модель очень популярна в Китае.
Во-первых, Apple iPhone XR стала самой кассовой моделью в третьем квартале 2019 года, хотя общие продажи Apple за этот период снизились. Samsung и OPPO доминировали в рейтинге с тремя самыми продаваемыми моделями за штуку. Galaxy A10 занимает второе место среди самых продаваемых моделей, а Galaxy A50 - третье. OPPO A9 занимает четвертое место, а iPhone 11 попал в топ-5.
Другие модели в списке включают OPPO A5 на шестой позиции, Galaxy A50 под номером семь, OPPO A5 на восьмой позиции. Бюджетный Xiaоmi Redmi 7A занял девятое место и, наконец, Huawei P30 завершает топ-10. P30 может быть неожиданным включением, учитывая санкции США, но модель очень популярна в Китае.