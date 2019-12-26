ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:00
Победители и проигравшие в 2019 году от Apple
13:52
Oppo Reno3 Pro и Oppo Reno3 официально анонсированы
12:00
Задняя часть Huawei P40 Pro может выглядеть так
10:00
Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года
08:00
Apple iPhone XR превосходит все остальные смартфоны в 2019 году
19:00
Рынок интеллектуальных носимых устройств в Китае продолжает расширяться
17:30
Samsung работает над новым технологическим зарядным устройством
15:46
Samsung Galaxy Fold 2 появляется на живом фото
13:34
Huawei запустит замену сервисов Google к концу года
12:00
OnePlus 'Concept One будет складным смартфоном
10:00
LG V60 ThinQ будет иметь поддержкой 5G и другие крутые фишки
07:52
Запущена беспроводная механическая клавиатура и мышь Xiaomi MIIW
21:00
Фитнес-трекер Realme появится в первой половине 2020 года
19:00
Лучший бюджетный смартфон от Xiaomi в 2019 году
17:30
Поставки Xiaomi Smart TV превысили 10 миллионов единиц
15:44
Huawei P40 не будет поставляться с графеновой батареей
14:08
9 главных фишек Samsung Galaxy S11
12:00
Huawei P40 будет использовать графеновую батарею
10:00
Huawei стремится подготовить альтернативные приложения Google к концу года
08:00
Redmi K20 получает обновление MIUI 11, на этот раз с Android 10
01:25
На что способна панорамная экшн-камеры GoPro: обзор модели GOPRO MAX
00:18
Советы от «Газда», как выбрать пластиковые межкомнатные двери для разных комнат?
22:00
Стоит ли покупать Аpple iPhone 8 в 2020 году
21:00
Последнее обновление Pixel 4 обеспечивает улучшенную поддержку Face Unlock
19:00
Samsung Galaxy Note 10 Lite - полная утечка спецификаций
17:00
Vivo X30 установил мировой рекорд Гиннеса с наибольшим числом людей в фото-эстафете
15:00
Xiaomi представит умные часы Haylou Smart Watch
13:00
Предстоящий телефон Sony Xperia будет оснащен дисплеем с перфорацией
10:44
Детали Realme X50 5G будут опубликованы завтра
08:00
Huawei запатентовал телефон с тройной флип-камерой
18:00
5G Galaxy Note10 и Note10 + не получат стабильное обновление Android 10 в этом году
16:00
Pocophone F2 наконец появится в следующем году
20:00
EMUI теперь работает на более чем 10 миллионах устройств по всему миру
 Больше новостей
» » Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года
-

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года

Поделиться:
MobilZone / Бизнес / Гаджеты
290
Counterpoint Research только что опубликовал данные исследований 10 самых продаваемых телефонов в мире в третьем квартале 2019 года. Эти данные охватывают телефоны, продаваемые во всех частях мира, и преподносят некоторые сюрпризы.
Во-первых, Apple iPhone XR стала самой кассовой моделью в третьем квартале 2019 года, хотя общие продажи Apple за этот период снизились. Samsung и OPPO доминировали в рейтинге с тремя самыми продаваемыми моделями за штуку. Galaxy A10 занимает второе место среди самых продаваемых моделей, а Galaxy A50 - третье. OPPO A9 занимает четвертое место, а iPhone 11 попал в топ-5.
Другие модели в списке включают OPPO A5 на шестой позиции, Galaxy A50 под номером семь, OPPO A5 на восьмой позиции. Бюджетный Xiaоmi Redmi 7A занял девятое место и, наконец, Huawei P30 завершает топ-10. P30 может быть неожиданным включением, учитывая санкции США, но модель очень популярна в Китае.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle