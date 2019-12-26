Apple iPhone XR превосходит все остальные смартфоны в 2019 году

Несмотря на то, что флагманские модели iPhone от Apple являются неоспоримыми, потребители все еще склоняются к более бюджетным устройствам компании. Согласно новому отчету Counterpoint Research, iPhone XR является не только самым продаваемым iPhone, но и самым продаваемым устройством в каждом квартале в течение 2019 года.
В отчете, опубликованном 9to5Mac, говорится, что за исключением четвертого сентября 2018 года, iPhone XR является самой продаваемой моделью в мире в каждом квартале с четвертого квартала 2018 года. Это, конечно, включает и третий квартал 2019 года, а это означает, что даже доступность новых моделей не повлияла на популярность iPhone XR.
У Samsung было три модели в топ-10, все из серии А. Новые устройства были оснащены конкурентоспособными техническими характеристиками и конструктивными особенностями, доступными ценниками и сильным восприятием бренда Samsung, особенно в среднем сегменте, что обеспечило превосходное предложение. Тем не менее, в топ-10 не было флагманов от Samsung.
У OPPO также было три устройства, поскольку его серия A продолжала хорошо работать в Китае и других регионах. У нас OPPO A9, A5s и A5 стали топ-моделями из портфолио компании. В топ-10 у Xiaomi был только Redmi 7A. Это было обусловлено Индией, которая обеспечила более половины общих продаж модели в течение квартала», - говорится в отчете.
Финальным выбросом в списке является Huawei P30. В целом, кажется, что потребителей больше привлекают недорогие телефоны с респектабельными характеристиками, и именно по этой причине Samsung, как говорят, готовит урезанные варианты Galaxy S10 и Galaxy Note 10, чтобы они могли конкурировать с iPhone XR и iPhone 11.
В отчете, опубликованном 9to5Mac, говорится, что за исключением четвертого сентября 2018 года, iPhone XR является самой продаваемой моделью в мире в каждом квартале с четвертого квартала 2018 года. Это, конечно, включает и третий квартал 2019 года, а это означает, что даже доступность новых моделей не повлияла на популярность iPhone XR.
У Samsung было три модели в топ-10, все из серии А. Новые устройства были оснащены конкурентоспособными техническими характеристиками и конструктивными особенностями, доступными ценниками и сильным восприятием бренда Samsung, особенно в среднем сегменте, что обеспечило превосходное предложение. Тем не менее, в топ-10 не было флагманов от Samsung.
У OPPO также было три устройства, поскольку его серия A продолжала хорошо работать в Китае и других регионах. У нас OPPO A9, A5s и A5 стали топ-моделями из портфолио компании. В топ-10 у Xiaomi был только Redmi 7A. Это было обусловлено Индией, которая обеспечила более половины общих продаж модели в течение квартала», - говорится в отчете.
Финальным выбросом в списке является Huawei P30. В целом, кажется, что потребителей больше привлекают недорогие телефоны с респектабельными характеристиками, и именно по этой причине Samsung, как говорят, готовит урезанные варианты Galaxy S10 и Galaxy Note 10, чтобы они могли конкурировать с iPhone XR и iPhone 11.