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Apple iPhone XR превосходит все остальные смартфоны в 2019 году

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MobilZone / Гаджеты
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Несмотря на то, что флагманские модели iPhone от Apple являются неоспоримыми, потребители все еще склоняются к более бюджетным устройствам компании. Согласно новому отчету Counterpoint Research, iPhone XR является не только самым продаваемым iPhone, но и самым продаваемым устройством в каждом квартале в течение 2019 года.

В отчете, опубликованном  9to5Mac, говорится, что за исключением четвертого сентября 2018 года, iPhone XR является самой продаваемой моделью в мире в каждом квартале с четвертого квартала 2018 года. Это, конечно, включает и третий квартал 2019 года, а это означает, что даже доступность новых моделей не повлияла на популярность iPhone XR.
У Samsung было три модели в топ-10, все из серии А. Новые устройства были оснащены конкурентоспособными техническими характеристиками и конструктивными особенностями, доступными ценниками и сильным восприятием бренда Samsung, особенно в среднем сегменте, что обеспечило превосходное предложение. Тем не менее, в топ-10 не было флагманов от Samsung.

У OPPO также было три устройства, поскольку его серия A продолжала хорошо работать в Китае и других регионах. У нас OPPO A9, A5s и A5 стали топ-моделями из портфолио компании. В топ-10 у Xiaomi был только Redmi 7A. Это было обусловлено Индией, которая обеспечила более половины общих продаж модели в течение квартала», - говорится в отчете.

Финальным выбросом в списке является Huawei P30. В целом, кажется, что потребителей больше привлекают недорогие телефоны с респектабельными характеристиками, и именно по этой причине Samsung, как говорят, готовит урезанные варианты Galaxy S10 и Galaxy Note 10, чтобы они могли конкурировать с iPhone XR и iPhone 11.
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