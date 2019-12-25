Samsung Galaxy Fold 2 появляется на живом фото

Ice Universe, один из самых известных производителей мобильных устройств от Samsung, только что написал в Твиттере три неожиданные сообщения о самых ожидаемых флагманских устройствах Samsung в 2020 году. Первый - о Galaxy S11, который можно переименовать в Galaxy S20, ознаменовав начало новой эры/десятилетия в 2020 году. Это, в свою очередь, может означать, что S20 представит значительное обновление по сравнению с серией S10.
Что еще более важно, Ice Universe также опубликовал фотографию складного смартфона в стиле раскладушки, что соответствует последним слухам о Galaxy Fold 2. Утечка добавляет, что слухи о Fold 2 с использованием другого ультратонкого стеклянного материала на самом деле правдивы. Таким образом, экран становится более плоским, более тонким и имеет меньше складок или вообще никаких складок, поскольку это не пластик, а стекло.
Если присмотреться ближе к изображению, пользовательский интерфейс выглядит как Samsung UI 2.0, а также имеет центральную конструкцию. Конечно, это может быть подделкой, но это все, что у нас есть, и Ice Universe редко ошибается в слухах, связанных с Samsung.
Next year is 2020, and 20 is a new beginning.— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019
Что еще более важно, Ice Universe также опубликовал фотографию складного смартфона в стиле раскладушки, что соответствует последним слухам о Galaxy Fold 2. Утечка добавляет, что слухи о Fold 2 с использованием другого ультратонкого стеклянного материала на самом деле правдивы. Таким образом, экран становится более плоским, более тонким и имеет меньше складок или вообще никаких складок, поскольку это не пластик, а стекло.
Если присмотреться ближе к изображению, пользовательский интерфейс выглядит как Samsung UI 2.0, а также имеет центральную конструкцию. Конечно, это может быть подделкой, но это все, что у нас есть, и Ice Universe редко ошибается в слухах, связанных с Samsung.