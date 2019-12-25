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Huawei запустит замену сервисов Google к концу года

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Ранее в этом году Huawei столкнулась с проблемами с правительством США в связи с национальными соображениями безопасности данных. С тех пор компания изначально столкнулась с запретом в стране, что привело к тому, что Huawei потеряла своих партнеров, таких как Google (поддержка Android) и ARM (чипсеты). Таким образом, компания стремится стать все более независимой и менее зависимой от западных корпораций.

Это приводит к тому, что Huawei планирует завершить замену служб Google на своих устройствах Android.
Как сообщается, Huawei будет продвигать свои собственные услуги и к 2020 году заменит услуги Google для своих смартфонов. Новая замена получила название Huawei Mobile Services и будет запущена к концу 2019 года. Китайский технический гигант уже некоторое время работает над сервисом, поэтому компания может быть функционально самодостаточной и менее зависимой.

Согласно недавнему отчету, генеральный директор Huawei и Honor India Чарльз Пенг говорил с новостями об экосистеме приложений для будущих сервисов. Другими словами, компания стремится привлечь разработчиков из 150 лучших приложений в Индии, чтобы обеспечить доступность тех же приложений на смартфонах компании. Это сделано, так как отсутствие Google Services означает отсутствие Play Store. Таким образом, привлечение различных разработчиков в свой фирменный магазин имеет решающее значение для успеха Huawei Mobile Services.
Галерея приложений Huawei

Кроме того, Индия является вторым по величине рынком смартфонов в мире, где социальные сети, такие как Facebook, Instagram и другие, пользуются огромной популярностью. В настоящее время эти приложения по-прежнему не поддерживаются и не включены в магазин приложений Huawei. Таким образом, чтобы помочь в переходе от сервисов Google к собственным, Huawei также необходимо включить в свои сервисы популярные приложения и функции.

Успех Google в его услугах связан с его сплоченной экосистемой, которая включает в себя такие приложения, как YouTube, Google Maps, Play Store и другие. Huawei должна найти подходящие и эффективные замены для этих нескольких важных приложений, чтобы их лучше воспринимала большая база пользователей. До настоящего времени компания подтвердила альтернативы навигации, платежам, играм и сообщениям, которые дебютируют на ее платформе HMS к концу 2019 года.
Комплект основной карты Huawei HMS

Еще неизвестно, насколько хорошо реализованы новые мобильные сервисы Huawei, поскольку в настоящее время он является единственной жизнеспособной основной альтернативой Google. Исторически сложилось так, что поисковик-гигант доминировал в этой области и еще не свергнут с трона.
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