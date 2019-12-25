OnePlus 'Concept One будет складным смартфоном

В этом году выставка CES 2020 станет довольно интересной, так как многие компании принимают участие в одном из крупнейших технологических шоу в течение года. И наряду с такими технологическими гигантами, как LG и Samsung, OnePlus будет присутствовать там, а также уже дразнит продукт под названием Concept One.Пока что никто точно не знает, что будет происходить с OnePlus, но, по словам обозревателей индустрии, близких к The Korea Herald - достаточно авторитетному источнику - OnePlus объявит о своем складном смартфоне.К сожалению, форм-фактор устройства остается неизвестным - это может быть планшетоподобное устройство, такое, как Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, или смартфон-раскладушка, такой, как Motorola Razr 2019.Конечно, пока это всего лишь догадки, и еще неизвестно, что OnePlus объявит. К счастью, мероприятие приближается, поэтому нам не нужно долго ждать.