LG V60 ThinQ будет иметь поддержкой 5G и другие крутые фишки

LG V50 ThinQ 5G

LG V50 ThinQ 5G с аксессуаром DualScreen

LG анонсировала V50 ThinQ 5G ранее в этом году на Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, Испания. И, если верить последнему отчету, мы увидим, что корейский производитель телефонов представит своего преемника - V60 ThinQ - на MWC в следующем году в феврале.Как и его предшественник, V60 ThinQ будет поддерживать подключение 5G, а LG представит аксессуар DualScreen для смартфона с улучшенным дизайном.Подробностей о V60 ThinQ пока мало, но, скорее всего, он будет поставляться с последним флагманом SoC Snapdragon 865 от Qualcomm.LG также анонсировала G8 ThinQ и G8s ThinQ вместе с V50 ThinQ в этом году, и покажет, представит ли он своих преемников на MWC в следующем году вместе с V60 ThinQ.