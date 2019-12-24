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Лучший бюджетный смартфон от Xiaomi в 2019 году

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MobilZone
781
Если вам нужен бюджетный производительный смартфон с хорошей камерой, то Redmi Note 8 - отличное решение. Смартфон стал продолжением одного из самых популярных гаджетов года - Redmi Note 7, при этом получил более усовершенствованные характеристики.
Но сейчас стоит обращать внимание именно на T версию данного аппарата, так как в ней есть все что необходимо, и NFC и быстрая зарядка и 3.5 разьем для наушников.

У смартфона хороший IPS дисплей ( важно, так как нет ШИМа) на 6.3 дюйма с FULL HD+ разрешением и Corning Gorilla Glass 5. Матрица качественная и имеет хорошие углы обзора.

Смартфон получил обновленный модуль камер - 4 модуля, основа сенсор Samsung S5KGM1 на 48 Мп с апертурой F 1.8, что позволяет делать неплохие фото даже в условиях плохого освещения. Кроме того, благодаря обновленному чип-сету теперь есть возможность записи видео в 4К.

Очень хорошо, что гаджет получит широкоугольный обьектив на 8 Мп, он важен в тех случаях, когда нужно уместить много обьектов в кадре с близкого расстояния.Он существенно расширяет возможности построения сцены.

Помимо этого, есть 2 менее существенных, но достаточно полезных модуля - 2 мп макро обьектив и 2 мп датчик глубины, который позволяет размывать задний фон фотографии и делать хорошие портреты. Но, макро модуль имеет скорее маркетинговых ход нежели практический. Так как 2 мп мало, что четкой фотографии.


Селфи модуль на 13 Мп, как и предшественник он делает хорошие фотографии, для социальных сетей качества хватит с головой. Фото яркие и детальные.

В отличии от предшественника аппарат получит обновленный чип-сет Qualcomm Snapdragon 665 - 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), неплохой процессор, сделан по 11 нм тех процессу, в паре с графикой Adreno 610 выдает достойные результаты. Процессора хватит для повседневных задач большинству пользователей. В гаджете установлено 4 Гб ОЗУ и 64 ПЗУ, есть версия на 128 Гб. В AnTuTU гаджет набирает 170 тысяч балов.

Для большинства будет важен факт наличия чипа NFC, и он тут есть.
Батарея аппарат - 4000 мАч, в купе с новым процессором это дает хорошую автономность, при среднем использовании смартфон проживает 2 дня работы. Есть фирменная быстрая зарядка на 18 Вт. Конечно же доступная SD карта для расширения памяти, ИК-порт и USB Type C.
Гаджет получается очень достойным, купить его можно в расцветке - белый, синий, черный.
Приобрести гаджет можно по цене от 200 долларов.
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