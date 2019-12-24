Huawei P40 не будет поставляться с графеновой батареей

Одна из самых интересных новостей вчерашнего дня состоит в том, что официальный аккаунт Huawei во Франции дразнил грядущую P40 Pro с помощью графеновой батареи, и вскоре после этого пришла волна скептиков, которые заявили, что в нынешнем состоянии технологии это практически невозможно.
И они были правы. Аккаунт Huawei France в Twitter с тех пор удалил сообщение и сделал официальное заявление, что это всего лишь слух, а не официальное подтверждение. На самом деле официальные лица заявили, что технология еще далека от готовности к внедрению, поэтому мы не должны воспринимать эту информацию серьёзно.
Отраслевые эксперты говорят, что первые графеновые батареи в телефонах должны появиться где-то в 2021 году - это в лучшем случае.
В любом случае, мы не можем дождаться появления первых графеновых батарей и посмотреть, на что способен чудодейственный материал. Нам обещают невиданную скорость зарядки, минимальный износ батареи с течением времени и лучшую плотность.
И они были правы. Аккаунт Huawei France в Twitter с тех пор удалил сообщение и сделал официальное заявление, что это всего лишь слух, а не официальное подтверждение. На самом деле официальные лица заявили, что технология еще далека от готовности к внедрению, поэтому мы не должны воспринимать эту информацию серьёзно.
Отраслевые эксперты говорят, что первые графеновые батареи в телефонах должны появиться где-то в 2021 году - это в лучшем случае.
В любом случае, мы не можем дождаться появления первых графеновых батарей и посмотреть, на что способен чудодейственный материал. Нам обещают невиданную скорость зарядки, минимальный износ батареи с течением времени и лучшую плотность.