9 главных фишек Samsung Galaxy S11

Внешний вид

Процессор

Память

Аккумулятор

Тыльная камера

Спектрометр

Фронтальная камера

Дактилоскоп

Дата анонса

Спасибо инсайдеру Ice universe за реальные фотографии Galaxy S11. Благодаря им мы теперь знаем, как будет выглядеть будущая новинка.И друзья, не стоит сейчас красноречиво критиковать эти изображения, мол, что за дичь, тут же ни черта не видно. Конечно же, я с Вами согласен, не видно, но эти фотографии имеют другой толк. Они подтверждают внешний вид будущей новинки, который мы встречали на рендерах от инсайдера OnLeaks. И такой дизайн, который Вы сейчас видите является окончательным. Единственное, что может поменяться, а точнее единственное, что до конца ещё не известно, это то, сколько модулей камеры и как они будут располагаться на прямоугольной площадке на тыльной стороне смартфонов. Но об этом чуть позже.По последним данным, в серию Samsung Galaxy S11 войдет пять моделей: Galaxy S11e и S11 в вариантах LTE и 5G, и Galaxy S11+ только 5G. Младшая версия обзаведётся экраном, диагональю 6,4". Galaxy S11 - 6,7" и S11+ - 6,9". У всех пяти смартфонов будут изогнутые по краям экраны — никакого плоского дисплея, как у Galaxy S10e не будет. Ходили слухи, что компания откажется от Edge панелей, в пользу экранов водопадов, но и этого не случится. То есть, в плане лицевой панели, мы увидим что-то похожее на Galaxy Note 10, но с ещё меньшими рамками.Главное новшество, которое нас ожидает, касательно дисплея одиннадцатой галактики, это частота обновления 120 Гц. Которую, мы, кстати можем и не использовать. На выбор будет предоставляться три варианта:- постоянная работа дисплея на стандартных 60 Гц- постоянная работа на повышенной частоте до 120 Гц- автоматическое переключение между двумя вариантами в зависимости от отображаемого контента. Также возможно будет выбрать приложения, в которых будет активироваться высокая частота обновления.Касательно процессора Galaxy S11 ходило много разных слухов. Сейчас же, уже известно, что будущие смартфоны будут работать на одном из двух процессорах, в зависимости от региона продаж. Первый – это Snapdragon 865, он особо не нуждается в представлении. А второй - Exynos 990, выполненный по 7-нм тех. процессу. Это чип собственного производства, и работает на основе двух фирменных ядер, двух ARM Cortex A-76 и четырёх Cortex A-55 при поддержке графического адаптера Mali-G77. Оба процессора не имеют встроенного модема для 5G, поэтому соответствующие версии смартфонов будут комплектоваться им отдельно.Но эта не главная новость о процессоре Galaxy S11, к тому же, Вы и без меня об этом знали. Такое происходит каждый год, и многие энтузиасты пытаются найти и купить версию галактики, которая работает именно на американском чипе. Ну что же, друзья, возможно, так делать больше не придётся.Инсайдер Ice Universe утверждает, что Exynos 990 настолько сильно проигрывает Snapdragon 865, что Samsung уже начала пересматривать свою стратегию по распределению двух версий для разных рынков. Если раньше, галактика на драконе продавалась только в Штатах, Китае, Японии и Латинской Америке, то теперь список стран будет расширен. Войдёт ли Россия в их число, пока неясно. Давайте скрестим пальцы и подождём. Ведь, если это случится, то флагманские линейки Samsung станут на порядок лучше.Сколько будет ОЗУ и ПЗУ в новых смартфонах неинтересно. Особенно учитывая, что любой сможет найти вариант, который ему нужен. Не будут обделены даже самые требовательные пользователи. В доказательство этому служит Geekbench. В записях бенчмарка появилась информация про Galaxy S11, построенном на базе процессора Exynos 990 с поддержкой 5G сетей.Смартфон оснащается 12 ГБ оперативной памяти. Также, по некоторой информации, топовая конфигурация получит 1 Тб ПЗУ.Но самое интересное заключается не в количестве памяти, а в её типе.Инсайдер Ice Universe сообщает, что будущие флагманы Корейского гиганта будут использовать UFS 3.0 и LPDDR5. И если UFS 3.0 сейчас уже присутствует в небольшом количестве других моделей смартфонов, то LPDDR5 станет инновацией. И на мой взгляд это очень важное нововведение, даже несмотря на то, что подобные характеристики редко бывают на слуху у обычных пользователей.По информации всё того же инсайдера Ice Universe ёмкость аккумулятора в смартфонах Galaxy S11 значительно увеличится. Он утверждает, что младшая версия предложит аккумулятор на 4000 мАч, S11 на 4500 мАч, а вот Galaxy S11+ уже обзаведётся батарейкой на 5000 мАч.И, казалось бы, ой как здорово и теперь смартфон сможет жить два дня без дополнительной подзарядки. Но я думаю, не всё так хорошо, как хотелось бы.Вспоминаем о более высокой частоте обновления экрана – 120 Гц. А также о поддержке сетей пятого поколения и понимаем, что в лучшем случае, смартфон будет жить столько же, как и предыдущее поколение.С другой стороны, если мы программно установим стандартную развёртку и принудительно выберем работу в 4G, то есть надежда, что смартфон и правда станет долгоиграющим.В любом случае, увеличенная ёмкость — это хорошо, особенно учитывая, что толщина девайса при этом не увеличится, а она не увеличится, так как диагональ у смартфона станет выше, а соответственно и пространства для более ёмкой батареи станет больше.Ещё одна хорошая новость касается поддержки быстрой зарядки.Согласно регистрационным данным, опубликованным в базе данных Китайского центра сертификации, как минимум одна модель линейки Galaxy S11 получит поддержку более быстрой зарядки, чем раньше. Речь идёт о Galaxy S11+ с зарядкой, мощностью 45 Вт. Предварительно, все остальные смартфоны будут довольствоваться только 25 Вт, что тоже неплохо. И любой яблодрочер, своими слезами, сможет это подтвердить.Про основную камеру новой галактики известно многое. И именно камера, станет главным и возможно революционным изменением, относительно предыдущего поколения.Galaxy S11 получит 4, а возможно и 5 модулей на тыльной стороне.- ToF сенсор- Макро объектив- Телевик, работающий по принципу перископа, минимум с пяти кратным оптическим приближением- Ультраширокоугольный модуль- И самый главный модуль на 108 МпПричём, по данным Ice Universe, Галактика получит другой 108 Мп сенсор, который превосходит по качеству тот, что установлен в смартфонах Xiaomi. А это очень важно, ведь в китайцах сенсор не блещет выдающимся качеством. Кроме того, инсайдер уточнил, в чём именно будет заключаться ключевое отличие этих камер. Galaxy S11+ будет работать по принципу объединения сразу девяти пикселей в один, что позволит имитировать размер одного пикселя 2,4 мкм и на выходе получать разрешение фото 12 Мп. У Xiaomi же объединяется 4 пикселя и в итоге размер получается 1,6 мкм. Если простым языком, то это обеспечит захват большего количества света и соответственно более качественную съемку в сложных условиях.Как всё будет на самом деле, пока неясно, но я думаю, что Samsung нас сильно удивит со своей новой камерой, особенно в моделях с процессором от Qualcomm.Но удивлять компания собирается не только большими Мегапикселями, но и некоторыми новыми фишками камеры. Режим Director’s View, функция Single Take Photo, ночной гиперлапс, вертикальная панорама, пользовательские фильтры и возможность съёмки видео 8k@30fps. Не факт, что все эти функции появятся при релизе смартфонов, возможно чуть позже. А некоторые вообще непонятно для чего нужны в ближайшие годы. Например, съёмка в 8K.К этой информации советую отнестись скептически. Лично я думаю, что это слух и не более. Так или иначе, есть вероятность, что будущие флагманы Samsung получат в своё распоряжение ИК-спектрометр. С помощью него можно будет измерить влажность объекта, частоту сердечных сокращений, определить состав продукта, его свежесть. В числе потенциальных возможностей спектрометра есть и другие функции, например выявление злокачественных опухолей и чистоты окружающего воздуха.Что касается селфи-камеры, то имеется информация, что южнокорейский гигант может использовать сферические линзы и технологию «жидкостной диафрагмы объектива». Во-первых, это улучшит возможности фокусировки. Во-вторых, такой подход позволит, использовать одну селфи-камеру вместо двух, при этом, не уступая функциональности и качеству снимков. Также одна камера лучше двух по очень простой причине. Вырез в экране станет меньше.В этом году флагманы Samsung обзавелись ультразвуковым сканером отпечатка пальца. Новое решение не только не показало своего превосходства над оптическими датчиками, но и вызвало целый ряд нареканий и проблем. Например, низкая скорость срабатываний. Или отсутствие преимущества в безопасности и надёжности. В связи с этим, по некоторым данным, Samsung может отказаться от использования ультразвукового сканера отпечатков пальцев в пользу оптического.Вообще, технологию ультразвукового сканера можно доработать до ума, но для этого нужно вложить немало бабла и времени. И вероятнее всего это не окупиться и скорее всего в недалёком будущем смартфоны вообще лишатся такого способа идентификации, как дактилоскоп. Собственно, это и послужило основной причиной от дальнейшего развития этой технологии.В 2020 году Samsung не будет представлять линейку Galaxy на выставке Mobile World Congress 2020. Анонс произойдёт на третьей неделе февраля в рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2020. Наиболее вероятно, что Samsung покажет линейку Galaxy S11 во вторник, 18 февраля.То есть, ждать осталось не особо то и долго и с каждой новой неделей будет появляться всё больше данных о будущих флагманах корейского гиганта. И я обязательно буду держать Вас в курсе всей актуальной информации.