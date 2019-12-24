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Huawei P40 будет использовать графеновую батарею

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MobilZone / Гаджеты
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Пару дней назад официальный французский источник Huawei написал в твиттере о неизданном Huawei P40. В твите явно говорится, что следующий флагман Huawei, P40, будет поставляться с графеновой батареей следующего поколения. Вместе с твитом была сделанная фанатами концепция рендера. К сожалению, все это полно красных флагов, поэтому мы продолжим остальную часть истории с высоким уровнем скептицизма.
После твита известный лидер смартфонов @IceUniverse отрицал твит Huawei, отвечая, что «это технология, которая в настоящее время невозможна. Помните те красные флаги, которые мы упомянули секунду назад? Это:
  • 1.) Huawei пишет об устройстве, которое еще не анонсировано
  • 2.) Включение Huawei графена, технологии, которая в настоящее время не используется на других смартфонах,
  • 3.) Изображения P40 из Tweet были на самом деле фанатскими концептуальными рендерами
  • 4.) Huawei France с тех пор убрал твит.
Похоже, что кто-то из аккаунта Twitter компании Huawei France основал этот твит на неверной информации.

Еще в августе Samsung, как сообщалось, работала над аккумуляторной с технологией следующего поколения с использованием графена, который заменит литий-ионные аккумуляторы, используемые сегодня во всех смартфонах. Такое устройство даже не будет представлено до конца следующего года или 2021 года.
Huawei P30 Pro

Если оставить в стороне дикие предположения, ожидается, что Huawei P40 Pro появится в начале следующего года с впечатляющей настройкой перископа камеры с 10- кратным оптическим зумом и заявленной апературой f / 4.0. Смартфоны Huawei серии P всегда работают под брендом Leica и сосредоточены на фотографических возможностях.

Мы также ожидаем увидеть 6,57-дюймовый изогнутый дисплей FHD + AMOLED и две фронтальные камеры через отверстие для перфорации спереди. Мы также ожидаем, что P40 Pro будет работать с процессором Kirin 990 и не будет установлен с Google Mobile Services на момент написания этого поста. Huawei также наращивает свои усилия по созданию альтернативной экосистемы для своего обозримого будущего без Google.
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