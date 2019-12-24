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Huawei стремится подготовить альтернативные приложения Google к концу года

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MobilZone / Гаджеты
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Запрет Huawei сильно повлиял на стратегию и движения компании, но не демонстрирует признаков слабости. В новом отчете Economic Times говорится, что Huawei активно сотрудничает с индийскими разработчиками для создания альтернатив Huawei наиболее популярным приложениям Google. Запрет запретил новым устройствам Huawei и Honor предварительно устанавливать приложения, которые используют многие люди, такие как Карты, Google Диск и Gmail.

Генеральный директор Huawei и Honor India сказал ET: 

«У нас есть собственная HMS, и мы пытаемся создать мобильную экосистему. Большинство ключевых приложений, таких как навигация, платежи, игры и обмен сообщениями, будут готовы к концу декабря».

Экосистема приложений Google настолько обширна, и Huawei хочет создать альтернативы для устройств Huawei. Игры Google Play, Карты Google, Gmail, Google Pay, YouTube и Google Play Store - все приложения, для которых Huawei хочет создать альтернативы из-за запрета.

Мы создадим комплексную бизнес-модель с разработчиками, поставщиками контента и услуг. Мы будем ценить их. - Чарльз Пэн, генеральный директор Huawei и Honor India.

Из-за этого Huawei вынуждена создавать альтернативную экосистему приложений для удовлетворения потребностей своих пользователей смартфонов. Поддерживаемый Huawei бренд Honor в настоящее время ведет переговоры с разработчиками 150 лучших приложений Индии, чтобы получить их в галерее приложений Huawei (альтернатива Google Play Store). В аналогичной заметке Пэн подтвердил, что следующий смартфон Honor действительно будет поставляться с сервисами Google.

Honor также предлагает продукты в новых категориях в Индии, такие как телевизоры, интеллектуальные аудиоустройства и гаджеты IoT. Honor надеется достичь 10% доли рынка в Индии к 2020 году, и компания работает над картой обновлений. Тем временем Huawei предлагает новые потребительские товары, включая умные часы.

Huawei предлагает мощные стимулы для индийских разработчиков за интеграцию их приложений с Huawei Mobile Services благодаря своему фонду в 1 миллиард долларов за его усилия по разработке собственной альтернативы GMS.
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