Redmi K20 получает обновление MIUI 11, на этот раз с Android 10

Xiaomi начала выпускать стабильный MIUI 11 еще в ноябре, но он все еще базировался на Android 9. Теперь же в отчете из Китая сообщается, что крайнее обновление для смартфонов Redmi K20 фактически представляет Android 10, выступая в качестве основы для пользовательского интерфейса Xiaomi.
Номер модели пакета - MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM и весит 2,3 ГБ. Наряду с обновлениями для системы безопасности в Android 10 реализованы такие функции, как улучшенный контроль местоположения и настройки конфиденциальности, общий доступ к Wi-Fi через QR-код и иконки приложений.
Эти функции сочетаются с пересмотром дизайна MIUI 11 и общесистемным Dark Mode. Redmi K20 в настоящее время получает пакет в Китае, но как только китайская компания закончит адаптацию сервисов Google, она также должна начать поставки в глобальные подразделения.
Не забывайте, что если вы отключили автоматическое обновление, вы должны вручную проверить, прибыл ли пакет.
Номер модели пакета - MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM и весит 2,3 ГБ. Наряду с обновлениями для системы безопасности в Android 10 реализованы такие функции, как улучшенный контроль местоположения и настройки конфиденциальности, общий доступ к Wi-Fi через QR-код и иконки приложений.
Эти функции сочетаются с пересмотром дизайна MIUI 11 и общесистемным Dark Mode. Redmi K20 в настоящее время получает пакет в Китае, но как только китайская компания закончит адаптацию сервисов Google, она также должна начать поставки в глобальные подразделения.
Не забывайте, что если вы отключили автоматическое обновление, вы должны вручную проверить, прибыл ли пакет.