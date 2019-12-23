Стоит ли покупать Аpple iPhone 8 в 2020 году

Айфон 8 – смартфон, представленный компанией Эпл в 2017 году. Модель выполнена в стиле минимализма. Производительность высокая – программы загружаются за пару секунд. Корпус, размеры и комплектующие повторяют параметры старых версий телефонов от популярного производителя.
Внешнее оформление iPhone 8
Телефон iPhone 8 отличается стеклянной задней панелью. В предыдущих моделях задняя крышка сделана из алюминия. Это связано с тем, что мобильные аппараты восстанавливают заряд аккумулятора от индукционных зарядных станций.
На первый взгляд восьмая версия напоминает четвертую. Только корпус не так скользит в ладони. Радуют цветовые решения корпусов. Строгий черный исчез из модельной линейки. Красный прибор также сняли с производства. Ко вниманию покупателей – золотой, серебристый и космический серый телефон. Влагозащита девайса на высоком уровне, благодаря покрытию стандарта IP67. Даже погрузив устройство в воду на глубину 1 м, не нужно опасаться за целостность изделия.
Характеристики дисплея
Купить Айфон 8 выгодно благодаря таким характеристикам дисплея:
- размер экрана 4,7 дюймов;
- разрешение 1334*750 точек;
- Retina дисплей;
- хорошая калибровка и цветопередача;
- изображения передаются в реалистичных, слегка тусклых цветах;
- технология TrueTone меняет цветовую температуру, учитывая окружающее освещение;
- матрица IPS показывает цвета яркими, но даже ночью отсутствует эффект ослепления.
Качество звучания
Айфон 8 отличается мощным и громким звучанием. Динамики звучные и отчетливо передают речь собеседника на другом конце провода. Чтобы воспользоваться стандартными наушниками, стоит докупить переходник. Качество микрофона на высоте.
Программное обеспечение и автономность
Аpple iPhone 8 рассчитаны на 2 Гб оперативки. В конструкцию установлен процессор А11 Bionic с новым чипом Neural Engine. Даже при активной эксплуатации корпус не нагревается.
Функционал iOS 11 беспроблемный. Ошибки в работе приложений отсутствуют.
Емкость аккумулятора посредственная – 1821 мАч. Это слабое место во всех Эпл смартфонах. Поэтому ничего удивительного в том, что с собой нужно носить зарядку, нет. На один день заряда хватает. При повышенных нагрузках пригодится павербанк.
Зарядное устройство отвечает за полноценный заряд батареи с нуля за 2,5 часа. Если вернуть работоспособность телефону нужно быстро, воспользуйтесь быстрой зарядкой. Прибор справляется с поставленной задачей, экономя 30 минут времени. В комплект приспособление не входит. Придется потратиться на покупку Apple USB-C Power Adapter.
Как в Айфон 8 работают камеры
Камеры снимают четкие и красивые фото. Характеристики камер следующие:
- основной модуль с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/1,8;
- фронталка на 7 Мп и f/2,2.
Мешает программный HDR режим? Уберите галочку в общих настройках. Хотя если вы не профессиональный фотограф, параметры лучше не менять. Камера в Айфон 8 самостоятельно справляется с выбором оптимальных показателей работы. Поклонникам Эпл техники придется по вкусу запись видео высокого качества – формате 4К.
Где купить оригинальный Айфон 8
В интернете растет количество недобросовестных продавцов Айфон 8, предлагающих товар по дешевой цене. Стоит ли покупать устройство в таких местах? Нет, ведь здесь не идет речи об оригинальном изделии. За небольшие деньги вы получаете жалкую имитацию Айфон 8. На самом деле у таких приборов мало что общего с сертифицированной техникой.
Покупая фальшивку, не стоит рассчитывать на отличную камеру и производительность мобильного изделия. Подобные сделки в большинстве случаев заканчиваются тем, что смартфон быстро выходит из строя. Если аппарат продали с гарантией, предъявлять претензии все равно некому. Ведь производитель не имеет отношения к телефону.
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Сколько стоит Айфон 8, решает производитель. Компания Цитрус делает минимальную наценку на популярную продукцию. Некоторые модели продаются с выгодной скидкой. Онлайн покупки можно совершать круглосуточно. Менеджеры оперативно реагируют на желание клиента купить смартфон. Заказы доставляются в любой регион Украины. Пара дней и Айфон 8 в вашем городе, осталось забрать устройство в почтовом отделении.