Последнее обновление Pixel 4 обеспечивает улучшенную поддержку Face Unlock

Выпустив декабрьское обновление безопасности для своих старых телефонов Pixel, Google также добавила новые функции в свою флагманскую линейку Pixel 4 с помощью своей программы «Pixel Feature Drop». Последние дополнения включают в себя усовершенствования Face Unlock, поддержку eSIM для T-Mobile, а также улучшения производительности GPS.
Функция разблокировки по лицу теперь может использовать последние изображения вашего лица для повышения его точности. Эти снимки делаются периодически, когда вы разблокируете свой телефон, и Google утверждает, что они хранятся локально на чипе безопасности Titan M и никогда не отправляются на его серверы.
В дополнение к улучшенной функции разблокировки по лицу пользователи T-mobile USA теперь могут воспользоваться преимуществами функции eSIM. Учитывая, что Pixel 4 и 4 XL поддерживает двойной режим ожидания SIM-карты, теперь вы можете в полной мере использовать эту функцию как для звонков, так и для текстовых сообщений на обеих линиях.
Третье новое дополнение - добавлена поддержка двухчастотной GNSS. Это позволяет вашему телефону одновременно отслеживать более одного спутникового сигнала для лучшего отслеживания местоположения и повышения точности.
Функция разблокировки по лицу теперь может использовать последние изображения вашего лица для повышения его точности. Эти снимки делаются периодически, когда вы разблокируете свой телефон, и Google утверждает, что они хранятся локально на чипе безопасности Titan M и никогда не отправляются на его серверы.
В дополнение к улучшенной функции разблокировки по лицу пользователи T-mobile USA теперь могут воспользоваться преимуществами функции eSIM. Учитывая, что Pixel 4 и 4 XL поддерживает двойной режим ожидания SIM-карты, теперь вы можете в полной мере использовать эту функцию как для звонков, так и для текстовых сообщений на обеих линиях.
Третье новое дополнение - добавлена поддержка двухчастотной GNSS. Это позволяет вашему телефону одновременно отслеживать более одного спутникового сигнала для лучшего отслеживания местоположения и повышения точности.