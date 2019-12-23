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Последнее обновление Pixel 4 обеспечивает улучшенную поддержку Face Unlock

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Выпустив декабрьское обновление безопасности для своих старых телефонов Pixel, Google также добавила новые функции в свою флагманскую линейку Pixel 4 с помощью своей программы «Pixel Feature Drop». Последние дополнения включают в себя усовершенствования Face Unlock, поддержку eSIM для T-Mobile, а также улучшения производительности GPS.

Функция разблокировки по лицу теперь может использовать последние изображения вашего лица для повышения его точности. Эти снимки делаются периодически, когда вы разблокируете свой телефон, и Google утверждает, что они хранятся локально на чипе безопасности Titan M и никогда не отправляются на его серверы.
В дополнение к улучшенной функции разблокировки по лицу пользователи T-mobile USA теперь могут воспользоваться преимуществами функции eSIM. Учитывая, что Pixel 4 и 4 XL поддерживает двойной режим ожидания SIM-карты, теперь вы можете в полной мере использовать эту функцию как для звонков, так и для текстовых сообщений на обеих линиях.

Третье новое дополнение - добавлена поддержка двухчастотной GNSS. Это позволяет вашему телефону одновременно отслеживать более одного спутникового сигнала для лучшего отслеживания местоположения и повышения точности.
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