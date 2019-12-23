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Samsung Galaxy Note 10 Lite - полная утечка спецификаций

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung запускает Galaxy Note10 Lite в любой день, и благодаря известному утечке Роланду Квандту, полный список технических характеристик смартфона уже вышел. Телефон будет иметь 6,7-дюймовый экран Full HD +, чипсет Exynos 9810 и огромный аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой до 25 Вт.

Многие технические характеристики заимствованы у нынешнего Samsung Galaxy Note 10, например, установка с тремя камерами - сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 12 Мп / 1,7 + 12 Мп с объективом f / 2,2, телеобъектив 12 Мп с 2-кратным зумом и f / 2,4 апертура. Однако. одним из отличий от нынешнего флагмана является селфи-датчик: фронтальная камера 32 Мп с объективом f / 2.0.
Samsung сохраняет панель Infinity AMOLED, но на этот раз в нее войдет обычный оптический датчик отпечатков пальцев, а не ультразвуковая версия, как в флагманском варианте. Другие характеристики включают 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти и слот для карт памяти microSD для еще большего количества фотографий и видео.
Galaxy Note 0 Lite будет иметь размеры 163,7 х 76,1 х 8,7 мм и весит 198 грамм. Нет слов о том, будет ли в телефоне датчик ToF, но, глядя на уже просочившиеся рендеры, где камера находится в квадрате, число модулей, по-видимому, составляет три.
Samsung Galaxy Note10 + и Samsung Galaxy Note10

Поскольку мы работаем с устройством Galaxy Note, конечно, оно поставляется с S Pen. Другие характеристики включают Android 10 с One UI 2 из коробки, Bluetooth 5.0, и ожидаемая цена € 609. Устройство, скорее всего, будет выпущено 10 января на некоторых европейских рынках.
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