Vivo X30 установил мировой рекорд Гиннеса с наибольшим числом людей в фото-эстафете

Сообщение Weibo об участниках, пытающихся установить мировой рекорд Guiness с Vivo X30 Pro

Всего 546 участникам удалось побить мировой рекорд Гиннеса за наибольшее количество людей, делающих фотографии

23 декабря 2019 года Гиннесс объявил, что Vivo X30 Pro побил мировой рекорд. Название, принадлежащее Vivo и JD, относится к наибольшему количеству людей в фото-эстафете, что означает наибольшее количество людей, которые сделали фотографию с помощью одного смартфона.Согласно отчетам, в общей сложности 546 человек использовали режим телеобъектива смартфона серии Vivo X30. В конкурсе участники использовали устройство для захвата изображений на круизном корабле Pearl River Crystal в Гуанчжоу, Китай. Эта попытка успешно побила ранее проведенный мировой рекорд.Примечательно, что Xiaomi также является одним из единственных производителей смартфонов в Китае, который также имеет мировой рекорд Гиннеса. Это самое большое количество физических магазинов, открытых одновременно, и около 500 магазинов Mi открываются в 14 штатах Индии. Это было достигнуто еще в 2018 году 29 октября в 12 часов вечера.Серия Vivo X30 была анонсирована ранее в этом месяце на конференции по запуску китайского производителя оборудования. Последняя серия смартфонов оснащена чипсетом Exynos 980, который производится Samsung, южнокорейским OEM-производителем. Он поддерживает двухмодульную сеть SA & NSA и использует новейшую систему Funtouch OS 10 на базе Android 9 (Pie). Серия Vivo X30 оснащена основной камерой на 64 мегапикселя вместе со сверхшироким объективом и телеобъективом с 60-кратным супер зумом, который был использован для достижения мирового рекорда.