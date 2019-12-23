Vivo X30 установил мировой рекорд Гиннеса с наибольшим числом людей в фото-эстафете

23 декабря 2019 года Гиннесс объявил, что Vivo X30 Pro побил мировой рекорд. Название, принадлежащее Vivo и JD, относится к наибольшему количеству людей в фото-эстафете, что означает наибольшее количество людей, которые сделали фотографию с помощью одного смартфона.
Согласно отчетам, в общей сложности 546 человек использовали режим телеобъектива смартфона серии Vivo X30. В конкурсе участники использовали устройство для захвата изображений на круизном корабле Pearl River Crystal в Гуанчжоу, Китай. Эта попытка успешно побила ранее проведенный мировой рекорд.
Примечательно, что Xiaomi также является одним из единственных производителей смартфонов в Китае, который также имеет мировой рекорд Гиннеса. Это самое большое количество физических магазинов, открытых одновременно, и около 500 магазинов Mi открываются в 14 штатах Индии. Это было достигнуто еще в 2018 году 29 октября в 12 часов вечера.
Серия Vivo X30 была анонсирована ранее в этом месяце на конференции по запуску китайского производителя оборудования. Последняя серия смартфонов оснащена чипсетом Exynos 980, который производится Samsung, южнокорейским OEM-производителем. Он поддерживает двухмодульную сеть SA & NSA и использует новейшую систему Funtouch OS 10 на базе Android 9 (Pie). Серия Vivo X30 оснащена основной камерой на 64 мегапикселя вместе со сверхшироким объективом и телеобъективом с 60-кратным супер зумом, который был использован для достижения мирового рекорда.
Согласно отчетам, в общей сложности 546 человек использовали режим телеобъектива смартфона серии Vivo X30. В конкурсе участники использовали устройство для захвата изображений на круизном корабле Pearl River Crystal в Гуанчжоу, Китай. Эта попытка успешно побила ранее проведенный мировой рекорд.
Примечательно, что Xiaomi также является одним из единственных производителей смартфонов в Китае, который также имеет мировой рекорд Гиннеса. Это самое большое количество физических магазинов, открытых одновременно, и около 500 магазинов Mi открываются в 14 штатах Индии. Это было достигнуто еще в 2018 году 29 октября в 12 часов вечера.
Всего 546 участникам удалось побить мировой рекорд Гиннеса за наибольшее количество людей, делающих фотографии
Серия Vivo X30 была анонсирована ранее в этом месяце на конференции по запуску китайского производителя оборудования. Последняя серия смартфонов оснащена чипсетом Exynos 980, который производится Samsung, южнокорейским OEM-производителем. Он поддерживает двухмодульную сеть SA & NSA и использует новейшую систему Funtouch OS 10 на базе Android 9 (Pie). Серия Vivo X30 оснащена основной камерой на 64 мегапикселя вместе со сверхшироким объективом и телеобъективом с 60-кратным супер зумом, который был использован для достижения мирового рекорда.