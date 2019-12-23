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Предстоящий телефон Sony Xperia будет оснащен дисплеем с перфорацией

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MobilZone / Гаджеты
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Sony вернула некоторые столь необходимые обновления для своего портфеля 2019 года с обновленной линейкой Xperia, в частности, с новыми дисплеями с соотношением сторон 21: 9, и кажется, что 2020 принесет еще больше усовершенствований в телефоны Xperia, включая вырез в передней части для селфи-камеры. Недавно опубликованный патент на базу данных WIPO Global Design Database от Sony демонстрирует пользовательский интерфейс будущего устройства, а также его экран с минимальными лицевыми панелями.
При более внимательном рассмотрении мы видим, что на скриншоте показана многооконная функциональность, но что более интересно, оба верхних угла используются для отображения информации с указанием времени слева и состояния батареи справа. Это говорит о том, что Sony могла бы использовать вырез в центре вырубки для селфи-камеры, аналогичный серии Note10 и новым Galaxy A51 и A71. Работникам с LetsGoDigital удалось воссоздать рендер всего устройства с вырезом селфи-камеры, которая дает нам лучше взглянуть на то, что мы можем ожидать.
Недавно мы видели запуск Geekbench для предстоящего Xperia 3, который раскачивал Snapdragon 865 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, устройство, как полагают, имеет возможность подключения 5G, а также шесть камер на задней панели и экран QHD.

В прошлом году Sony выпустила свой Xperia 1 вместе с Xperia 10 и 10 plus во время MWC, поэтому мы могли очень хорошо увидеть новый модельный ряд Xperia на выставке 2020 года в конце февраля.
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