Предстоящий телефон Sony Xperia будет оснащен дисплеем с перфорацией

Sony вернула некоторые столь необходимые обновления для своего портфеля 2019 года с обновленной линейкой Xperia, в частности, с новыми дисплеями с соотношением сторон 21: 9, и кажется, что 2020 принесет еще больше усовершенствований в телефоны Xperia, включая вырез в передней части для селфи-камеры. Недавно опубликованный патент на базу данных WIPO Global Design Database от Sony демонстрирует пользовательский интерфейс будущего устройства, а также его экран с минимальными лицевыми панелями.
При более внимательном рассмотрении мы видим, что на скриншоте показана многооконная функциональность, но что более интересно, оба верхних угла используются для отображения информации с указанием времени слева и состояния батареи справа. Это говорит о том, что Sony могла бы использовать вырез в центре вырубки для селфи-камеры, аналогичный серии Note10 и новым Galaxy A51 и A71. Работникам с LetsGoDigital удалось воссоздать рендер всего устройства с вырезом селфи-камеры, которая дает нам лучше взглянуть на то, что мы можем ожидать.
Недавно мы видели запуск Geekbench для предстоящего Xperia 3, который раскачивал Snapdragon 865 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, устройство, как полагают, имеет возможность подключения 5G, а также шесть камер на задней панели и экран QHD.
В прошлом году Sony выпустила свой Xperia 1 вместе с Xperia 10 и 10 plus во время MWC, поэтому мы могли очень хорошо увидеть новый модельный ряд Xperia на выставке 2020 года в конце февраля.
При более внимательном рассмотрении мы видим, что на скриншоте показана многооконная функциональность, но что более интересно, оба верхних угла используются для отображения информации с указанием времени слева и состояния батареи справа. Это говорит о том, что Sony могла бы использовать вырез в центре вырубки для селфи-камеры, аналогичный серии Note10 и новым Galaxy A51 и A71. Работникам с LetsGoDigital удалось воссоздать рендер всего устройства с вырезом селфи-камеры, которая дает нам лучше взглянуть на то, что мы можем ожидать.
Недавно мы видели запуск Geekbench для предстоящего Xperia 3, который раскачивал Snapdragon 865 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, устройство, как полагают, имеет возможность подключения 5G, а также шесть камер на задней панели и экран QHD.
В прошлом году Sony выпустила свой Xperia 1 вместе с Xperia 10 и 10 plus во время MWC, поэтому мы могли очень хорошо увидеть новый модельный ряд Xperia на выставке 2020 года в конце февраля.