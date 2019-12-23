Детали Realme X50 5G будут опубликованы завтра

Следующая компания, которая, как ожидают, присоединится к пути 5G, является Realme. Телефон будет называться Realme X50 и должен появиться в любой момент. У нас уже есть некоторые ключевые характеристики телефона, и сегодня в аккаунте Realme на Weibo был опубликован тизер, в котором сообщалось, что «блокбастер наступит завтра».
Ранее эта учетная запись подтвердила, что X50 обеспечит быструю зарядку VOOC 4.0, благодаря чему его аккумулятор на 4000 мАч достигнет 70% всего за 30 минут.
Также было подтверждено, что он будет оснащен Snapdragon 765G SoC со встроенным модемом 5G и будет поддерживать одновременное подключение 5G и Wi-Fi.
Несмотря на текст тизера, Realme вряд ли покажет X50 5G завтра; Скорее всего, мы увидим либо первые официальные рендеры, либо дату запуска.
Мы стремимся увидеть диапазон цен, но это, вероятно, не произойдет до официального объявления. Тем не менее, Realme X50 будет прямым конкурентом Redmi K30 5G, который начинается с 1999 юаней ($ 285 / € 255).
Ранее эта учетная запись подтвердила, что X50 обеспечит быструю зарядку VOOC 4.0, благодаря чему его аккумулятор на 4000 мАч достигнет 70% всего за 30 минут.
Также было подтверждено, что он будет оснащен Snapdragon 765G SoC со встроенным модемом 5G и будет поддерживать одновременное подключение 5G и Wi-Fi.
Несмотря на текст тизера, Realme вряд ли покажет X50 5G завтра; Скорее всего, мы увидим либо первые официальные рендеры, либо дату запуска.
Мы стремимся увидеть диапазон цен, но это, вероятно, не произойдет до официального объявления. Тем не менее, Realme X50 будет прямым конкурентом Redmi K30 5G, который начинается с 1999 юаней ($ 285 / € 255).