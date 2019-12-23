Huawei запатентовал телефон с тройной флип-камерой

Когда дело доходит до дизайна смартфона, текущие тренды - это выемки, отверстия или «полный экран». Для тех, кто принимает третий тип дизайна, они обычно идут с дизайном слайдера, как в случае с Mi MIX 3; всплывающая селфи-камера, как у OnePlus 7 Pro, или флип-камеры, как у ASUS Zenfone 6. Помимо ASUS, другой производитель, принявший дизайн флип-камеры в этом году, - Samsung с Galaxy A80, хотя в телефоне используется комбинация механизма скольжения и флип-механизма. Недавно опубликованный патент показал, что Huawei может также принять дизайн флип-камеры для будущего устройства.
Согласно сообщению LetsGoDigital, 9 января 2019 года компания Huawei подала патент на устройство с откидной камерой, аналогичной Zenfone 6. Патент был опубликован Всемирным ведомством интеллектуальной собственности 17 декабря 2019 года.
Дизайн похож на Zenfone 6, но у Huawei три камеры вместо двух. Тройная установка камеры сможет перевернуться на 180 °, чтобы удвоиться по сравнению с фронтальными камерами. Если установка включает в себя сверхширокоугольную камеру, владельцы смогут делать широкоугольные селфи.
В прошлом месяце сообщалось, что Huawei может принять дизайн перевернутой камеры для P Smart Z 2020. У P Smart Z, который был анонсирован в этом году, есть всплывающая селфи-камера, поэтому имеет смысл переключиться на переворот для ее преемника.
Если P Smart Z 2020 выйдет в следующем году с флип-камерами, это будет не первое устройство Huawei, принявшее дизайн. Этот рекорд удерживает Huawei Shot X 2015 года, который также известен как Honor 7i.
Согласно сообщению LetsGoDigital, 9 января 2019 года компания Huawei подала патент на устройство с откидной камерой, аналогичной Zenfone 6. Патент был опубликован Всемирным ведомством интеллектуальной собственности 17 декабря 2019 года.
Дизайн похож на Zenfone 6, но у Huawei три камеры вместо двух. Тройная установка камеры сможет перевернуться на 180 °, чтобы удвоиться по сравнению с фронтальными камерами. Если установка включает в себя сверхширокоугольную камеру, владельцы смогут делать широкоугольные селфи.
В прошлом месяце сообщалось, что Huawei может принять дизайн перевернутой камеры для P Smart Z 2020. У P Smart Z, который был анонсирован в этом году, есть всплывающая селфи-камера, поэтому имеет смысл переключиться на переворот для ее преемника.
Если P Smart Z 2020 выйдет в следующем году с флип-камерами, это будет не первое устройство Huawei, принявшее дизайн. Этот рекорд удерживает Huawei Shot X 2015 года, который также известен как Honor 7i.