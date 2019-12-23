Последние новости

17:00

Vivo X30 установил мировой рекорд Гиннеса с наибольшим числом людей в фото-эстафете

15:00

Xiaomi представит умные часы Haylou Smart Watch

13:00

Предстоящий телефон Sony Xperia будет оснащен дисплеем с перфорацией

10:44

Детали Realme X50 5G будут опубликованы завтра

08:00

Huawei запатентовал телефон с тройной флип-камерой

18:00

5G Galaxy Note10 и Note10 + не получат стабильное обновление Android 10 в этом году

16:00

Pocophone F2 наконец появится в следующем году

20:00

EMUI теперь работает на более чем 10 миллионах устройств по всему миру

18:00

Топ предстоящих смартфонов в 2020 году

16:00

Вот почему тысячи айфонов в конечном итоге становятся мусором

14:00

Xiaomi начинает выпуск новой крутой функции MIUI 11

12:00

Камера Samsung Galaxy S11 + будет иметь 5-кратный оптический зум

10:00

iPhone 2020 будет иметь сенсорную стабилизацию изображения

08:00

В Oppo Find X2 установлена беспроводная зарядка 50 Вт

06:44

Официальный анонс смартфона с камерой в дисплее

20:00

Huawei P40 Pro оснащен 10-кратным оптическим зумом

18:00

OnePlus заплатит вам до 7000 долларов за обнаружение ошибок в своих продуктах

16:00

Поставки Huawei достигнут 230 миллионов к концу 2019 года

14:00

Apple по-прежнему занимает первое место в мире смартфонов

12:00

Samsung Galaxy S9 и S9 + получают третью бета-версию Android 10 с январским патчем безопасности

10:00

Стабильный EMUI 10 появится еще на 16 телефонах Huawei и Honor

08:00

Предстоящий Sony Xperia среднего класса появляется на Geekbench

05:54

Слитые характеристики Redmi 9 указывают на еще не анонсированный процессор

20:00

Утечка OPPO A8 показывает цветовые варианты и дизайн задней части

18:00

В Сети появились живые изображения Samsung Galaxy Fold 2

16:00

Realme X2 Pro появился на видео с последней версией ColorOS 7 на базе Android 10

14:00

Redmi 9 будет выпущен в начале 2020 года с чипсетом MediaTek Helio G70

12:00

Huawei P40 и P40 Pro просочились в куче темных рендеров

10:00

Samsung и Baidu начнут производство чипа для искусственного интеллекта

08:00

Huawei P smart Pro представлен с впечатляющими характеристиками

05:15

Одни китайцы в топе, Antutu опубликовал список лучших флагманов ноября

19:49

Вариант Huawei Mate 30 Pro 5G 128 ГБ теперь доступен для покупки

18:00

Samsung Pay выйдет на новые рынки в 2020 году