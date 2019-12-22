5G Galaxy Note10 и Note10 + не получат стабильное обновление Android 10 в этом году

Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 + начали получать последнее стабильное обновление для One UI 2.0 на базе Android 10 несколько дней назад. Но это модели 4G. Что касается Galaxy Note 10 5G и Galaxy Note 10 + 5G, то, как оказалось, ситуация несколько иная.
Эти телефоны до сих пор застряли на Android 9 Pie, и, похоже, к концу этого года они не изменятся. Согласно заявлению менеджера сообщества на корейских форумах Samsung, официальный выпуск Android 10 с One UI 2.0 достигнет 5G Note 10 и Note 10 + только в 2020 году. Компания приносит свои извинения за задержку и обещает, что обновления появятся как можно раньше.
Хотя Samsung не привел причины для этого, мы предполагаем, что это как-то связано с самой поддержкой 5G, особенно учитывая, как OnePlus 7 Pro 5G оказался в аналогичной ситуации - его брат 4G наслаждается Android 10 какое-то время, но смартфон с функцией 5G только планирует получить то же обновление в следующем году.
Надеемся, что в 2020 году 5G выйдет и все больше телефонов будут поддерживать его, такие ситуации будут становиться все реже и реже. До тех пор, если у вас есть 5G Note10 или Note10 +, вам нужно набраться терпения.
Эти телефоны до сих пор застряли на Android 9 Pie, и, похоже, к концу этого года они не изменятся. Согласно заявлению менеджера сообщества на корейских форумах Samsung, официальный выпуск Android 10 с One UI 2.0 достигнет 5G Note 10 и Note 10 + только в 2020 году. Компания приносит свои извинения за задержку и обещает, что обновления появятся как можно раньше.
Хотя Samsung не привел причины для этого, мы предполагаем, что это как-то связано с самой поддержкой 5G, особенно учитывая, как OnePlus 7 Pro 5G оказался в аналогичной ситуации - его брат 4G наслаждается Android 10 какое-то время, но смартфон с функцией 5G только планирует получить то же обновление в следующем году.
Надеемся, что в 2020 году 5G выйдет и все больше телефонов будут поддерживать его, такие ситуации будут становиться все реже и реже. До тех пор, если у вас есть 5G Note10 или Note10 +, вам нужно набраться терпения.