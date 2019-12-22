Pocophone F2 наконец появится в следующем году

Pocophone F1

Вы услышите больше от POCO в 2020 году ? ? - Элвин Це # МиФан (@atytse) 21 декабря 2019 г. - Элвин Це # МиФан (@atytse) 21 декабря 2019 г.

Суббренд Xiaomi Pocophone, называемый Poco в Индии, дебютировал в августе прошлого года с Pocophone F1. Смартфон был хитом, так как он шел с флагманскими характеристиками по удивительной цене.Поклонники и СМИ ожидали преемника Pocophone F1 в этом году. Были даже слухи о том, что Xiaomi принесла пару Redmi K20 в качестве Poco F2 в Индии, но этого не произошло.Мы до сих пор не знаем, когда именно Pocophone выпустит свой следующий смартфон, но глобальный руководитель компании Элвин Це сказал, что мы услышим о них больше в следующем году. Это говорит о том, что мы можем наконец увидеть их следующий флагман в 2020 году, который, скорее всего, будет называться Pocophone F2.Pocophone пока не раскрывает никаких подробностей о F2, но мы ожидаем услышать больше об этом устройстве в ближайшие недели.