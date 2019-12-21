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EMUI теперь работает на более чем 10 миллионах устройств по всему миру

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MobilZone / Softnews / Бизнес / Гаджеты
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Сегодня Huawei объявляет о выпуске последней версии EMUI 10 (на базе Android 10), которая работает на более чем 10 миллионах смартфонов Honor и Huawei. В настоящее время новое обновление официально поддерживает 33 модели.

Менее месяца назад Huawei объявила, что 1 миллион устройств работают с EMUI 10 (Magic UI 3.0 для устройств Honor).
Серия Mate 30 была первой, представившей EMUI 10, и благодаря тому, что Huawei часто обновляла свой портфель, рубеж в 10 миллионов устройств был достигнут очень быстро.

В конце 2019 года Huawei планирует завершить год с поставкой 230 миллионов единиц.
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