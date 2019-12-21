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Официальный анонс смартфона с камерой в дисплее

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MobilZone
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Китайский бренд смартфонов Oppo, второй по величине на рынке в Китае и пятый в мире, провел вчера в Шэньчжэне медийное мероприятие «День инноваций».
И множество интересных вещей было показано, от очков виртуальной реальности до смартчасов, но самое важное и интересное, это безусловно новый смартфон Oppo с подэкранной камерой.

Когда-то Apple изобрели бровь, что породило множество приколов, хейта и копий.


Но с новой технологией, которую показала компания Oppo, камера может быть спрятана под экраном и при этом делать чистые снимки. Это означает, что телефоны будущего с экраном без каких либо вырезов и отверстий, уже очень близки.

Мы видим полный экран без вырезов, отверстий или выдвижных систем. Камера наконец-то зарыта в дисплей! И кстати говоря, это OLED панель.
Камера спрятана очень хорошо, её сложно как-то заметить. Однако, под определённым углом и светом её все же можно увидеть.

Касательно работы самой камеры, то всё выглядит весьма недурно. Картинка действительно чистая и не мутная. Компания уже разрешает журналистам и блогерам брать в руки смартфон и всё проверить.

Всё это говорит о том, что мы реально можем увидеть данную технологию уже в 2020 году. Либо это будет новая модель, либо подэкранную камеру внедрят на флагманскую модель Oppo.


Как Oppo удалось это достигнуть? Они создали панель дисплея, которая в в крошечной части, где находится камера, прозрачное настолько, что камера позади него может видеть через него и принимать свет. Когда камера не используется, эта часть экрана может по-прежнему отображать типичный контент экрана.

Следующий год действительно будет прорывным в плане камер на смартфонах. Особенно вспомная ещё эксклюзивный 108 мп сенсор, который готовит для нас Samsung для Galaxy S11.

На S11 мы однозначно увидим отверстие в экране под фронталку. И я считаю это неплохо.

Такой дизайн на мой взгляд близок к совершенному. Конечно, я бы хотел увидеть Galaxy без отверстий, но всему своё время. В этом дизайне нет ничего критичного.
Но мы должны похлопать Oppo за то, что они сделали. Это очень крутая инновация. На MWC 2020 в феврале Oppo представит свой мощнейший флагман на Snapdragon 865, возможности которого мы с вами недавно узнали.

Я не думаю, что на нём также будет и подэкранная камера, всё таки пока что это лишь прототип. И для того, чтобы по качеству эта селфи камера не уступала обычным нужно ещё какое-то время на доработки. К серийному производству технология, возможно, будет готова к концу 2020 года, а может и раньше. Oppo серьезно настроены, они готовы к инновациям.

Ice Universe говорил, что Samsung также выпустить устройство с камерой в дисплее в 2020 году, но это будет не серия S11 и не Fold2, то есть абсолютно новое устройства. Но это лишь слух на данный момент.


У Oppo мы увидели пруф, что они близки к реализации того, что мы все так ждём.
А также не забываем про ещё одну компанию, которая близка к этом, это Xiaomi, показавшая свои прототипа также несколько месяцев назад. Так что мы можем увидеть что-то подобное в следующем году и на смартфоне Xiaomi.

Дайте мне узнать в комменты ваши мысли об этом народ? Как вы думаете кто же первый запустит серийные смартфоны с камерой, встроенной в дисплей. Мы видим, что это случится очень скоро. И это изменит игру. Я уверен. Я видел реакцию людей на экраны без вырезов и отверстий и это действительно делает разницу в восприятии. Однако, не все готовы мириться с выдвижными системами. Поэтому камера встроенная в дисплей это будет самым оптимальным решением для достижения абсолютного блаженства каждого дизайнера передних панелей смартфонов.

Этот прекрасный день близок! Дни бровей сочтены.

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