Топ предстоящих смартфонов в 2020 году

2019 год подходит к концу. Это был год, полный инноваций во всем технологическом секторе, включая смартфоны. Мы увидели много революционных устройств и технологий, а также впечатляющий рост очень важных брендов. И мы даже начали собирать информацию о грядущих смартфонах в 2020 году. В этом году у нас много слухов о грядущих устройствах от самых важных брендов. Вот почему мы решили собрать наиболее важную информацию в специальном посте. Здесь вы найдете самые популярные смартфоны 2020 года со всей информацией, что мы о них знаем. Очевидно, что топ включает только устройства, о которых мы уже узнали некоторые детали. Обратите внимание, что большая часть информации основана только на слухах, поэтому принимайте все с щепоткой соли.
Несколько дней назад Xiaomi официально анонсировала Redmi K30 и K30 5G. В отличие от многих людей, новый состав не включал вариант флагманского класса, а только среднего класса. Даже K30 5G, который поддерживает подключение 5G, является средним, так как он работает на чипсете Snapdragon 765G (первый чип среднего класса Qualcomm с 5G). Но это не значит, что в серии Redmi K30 не будет никакого флагмана. Согласно последнему докладу известного инсайдера, Redmi K30 Pro будет запущен в марте 2020 года, и это устройство будет удивительным. Он будет работать на недавно анонсированном чипсете Snapdragon 865: флагманском SoC от Qualcomm, который будет на многих флагманах 2020 года.
Чипсет предложит интегрированный модем 5G: Snapdragon X55 с поддержкой стандартов SA и NSA. Ранее ходили слухи, что Redmi K30 Pro будет иметь частоту обновления 120 Гц, как и его ванильную версию, а также 6,67-дюймовую панель с разрешением Full HD + и перфорированной конструкцией. Отдел камеры будет включать в себя датчик Sony IMX686 с разрешением 64 МП, поддерживаемый сверхширокоугольным объективом 13 МП, телеобъективом 8 МП и датчиком глубины 2 МП. Говорят, что передняя камера, размещенная в отверстии, имеет 32-мегапиксельный датчик и вторичный 3D-датчик ToF. Ходят слухи, что Redmi K30 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт.
OnePlus официально запустит новую серию OnePlus 8 во втором квартале 2020 года, но многие детали об этом устройстве уже всплыли. Впервые за год новая серия смартфонов будет состоять из трех моделей и будет включать доступный вариант. Благодаря Tipster мы даже знаем некоторые характеристики телефонов. Говорят, что OnePlus 8 и 8 Pro вмещают 6,4 и 6,7-дюймовые дисплеи с технологией S-AMOLED E3 и изогнутыми сторонами.
Это будет двойной перфорированный дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешениями до Quad HD + с разрешением 1440 x 3140 пикселей и многим другим. По слухам, OnePlus 8 Lite поставляется с 6,4-дюймовым дисплеем S-AMOLED E2 с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Все они будут включать в себя сканер отпечатков пальцев. OnePlus 8 и 8 Pro будут работать на чипсете Snapdragon 865 в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.0 в зависимости от выбранной конфигурации. OnePlus 8 Lite может комплектовать Dimensity 1000 SoC от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти (UFS 3.0).
OnePlus 8 и 8 Pro могут иметь двойную фронтальную камеру с 32-мегапиксельным сенсором и 3D-датчиком TOF, в то время как OnePlus 8 Lite поставляется с 16-мегапиксельной фронтальной камерой. В OnePlus 8 Lite также может быть установлена тройная камера с основным сенсором на 48 Мп, сверхшироким сенсором на 16 Мп и телеобъективом на 12 Мп (включая OIS и EIS). Говорят, что OnePlus 8 и 8 Pro - еще лучшие телефоны с камерой с основным сенсором на 64 Мп, сверхшироким 20-мегапиксельным сенсором, телеобъективом на 12 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума и 3D TOF-датчиком (включая OIS и EIS).
Аккумулятор может иметь емкость 4000 мАч в OnePlus 8 и 8 Lite, в то время как OnePlus 8 Pro, как говорят, упаковывает батарею емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт. Мы также должны увидеть стереодинамики и стеклянные задние панели с защитой Gorilla Glass 5 и 6, а также водонепроницаемую сертификацию на OnePlus 8 и 8 Pro. По слухам, цены в Китае начинаются с 528 долларов за OnePlus 8, 714 долларов за OnePlus 8 Pro и 428 долларов за OnePlus 8 Lite.
Он может даже прийти с новой технологией камеры на дисплее, благодаря которой фронтальная камера будет находиться под дисплеем, а не в отверстии. Oppo Find X2 будет одним из самых удивительных телефонов с камерами, поскольку он оснащен новейшим сенсором изображения Sony со всенаправленным PDAF (автофокусировкой с фазовым детектированием), а также новым 2х2 встроенным объективом (OCL). Новый объектив обеспечит более быструю и точную автофокусировку для повышения производительности даже в условиях низкой освещенности.
Ожидается, что наряду с Xiaomi в первом квартале 2020 года (в январе) даже Realme выпустит серию смартфонов среднего класса с поддержкой 5G. Серия Realme X50 дебютирует перед праздником китайской весны и будет включать первый смартфон марки 5G. Возможно, устройство будет работать на чипсете Snapdragon 765G со встроенным модемом Snapdragon X52 5G, поддерживающим стандарты SA и NSA 5G. Это будет главный конкурент Redmi K30 5G.
По слухам, Realme X50 будет оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем и четырехместной задней камерой, включающей основной датчик Sony IMX686 с разрешением 64 Мп и дополнительный объектив с разрешением 8, 2 и 2 Мп. Аккумулятор может иметь емкость 4500 мАч и поддерживать технологию VOOC 4.0 Flash Charge. Говорят, что он поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также с ColorOS 7 на базе Android 10 из коробки. Realme X50 также будет иметь молодежную версию по более доступной цене. Очевидно, это будет вариант с другим чипсетом. Realme X50 должен был стать официальным в этом месяце, но сейчас мы знаем, что он дебютирует до 26 января.
Лучшие грядущие смартфоны 2020 года
OnePlus Concept OneOnePlus проведет специальное мероприятие на выставке CES 2020 (Consumer Electronics Show), которая стартует в Лас-Вегасе 7 января и продлится до 10 января. Генеральный директор Пит Лау сообщил, что мы увидим что-то особенное на этом мероприятии. Позже Пит Лау подтвердил, что компания представит новый концептуальный смартфон на CES 2020. Это будет первый концептуальный телефон OnePlus, в самом деле, компания назвала его OnePlus Concept One. К сожалению, мы ничего не знаем о новом концептуальном телефоне: компания не раскрыла никаких подробностей. Обычно концептуальные телефоны очень инновационные, поэтому ожидайте чего-то революционного. Согласно гипотезам, OnePlus может представить свой первый складной телефон. Но кто-то думает, что компания представит либо смартфон среднего класса (он не выпускает его со времен OnePlus X), либо пару настоящих беспроводных наушников. Каково твое мнение?
Redmi K30 Pro
Несколько дней назад Xiaomi официально анонсировала Redmi K30 и K30 5G. В отличие от многих людей, новый состав не включал вариант флагманского класса, а только среднего класса. Даже K30 5G, который поддерживает подключение 5G, является средним, так как он работает на чипсете Snapdragon 765G (первый чип среднего класса Qualcomm с 5G). Но это не значит, что в серии Redmi K30 не будет никакого флагмана. Согласно последнему докладу известного инсайдера, Redmi K30 Pro будет запущен в марте 2020 года, и это устройство будет удивительным. Он будет работать на недавно анонсированном чипсете Snapdragon 865: флагманском SoC от Qualcomm, который будет на многих флагманах 2020 года.
Чипсет предложит интегрированный модем 5G: Snapdragon X55 с поддержкой стандартов SA и NSA. Ранее ходили слухи, что Redmi K30 Pro будет иметь частоту обновления 120 Гц, как и его ванильную версию, а также 6,67-дюймовую панель с разрешением Full HD + и перфорированной конструкцией. Отдел камеры будет включать в себя датчик Sony IMX686 с разрешением 64 МП, поддерживаемый сверхширокоугольным объективом 13 МП, телеобъективом 8 МП и датчиком глубины 2 МП. Говорят, что передняя камера, размещенная в отверстии, имеет 32-мегапиксельный датчик и вторичный 3D-датчик ToF. Ходят слухи, что Redmi K30 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт.
Xiaomi Mi 10Мы говорили о возможном появлении Redmi K30 Pro в марте с чипсетом Snapdragon 865. Но похоже, что Redmi K30 Pro не будет первым телефоном Xiaomi, оснащенным Snapdragon 865. На Qualcomm Snapdragon Tech Summit соучредитель Xiaomi Лин Бин объявил, что Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов, которые будут работать на Snapdragon 865 мобильная платформа. И мы также знаем, что будет Xiaomi Mi 10 Pro, как официально подтвердил Лин Бин. Предполагаемая Xiaomi Mi 10 была недавно сертифицирована 3C с быстрой зарядкой 30 Вт, и мы знаем, что она дебютирует с MIUI 11 на базе Android 10 из коробки. Мы также ожидаем, что он будет оснащен основной камерой на 108 Мп и поддержкой 5G. Кроме этого, ничего не известно о спецификациях Xiaomi Mi 10 и 10 Pro.
Redmi 9Не только флагманы: у нас была информация даже о готовящемся доступном смартфоне, который выйдет в 2020 году. Согласно отчету, Redmi 9 будет запущен в начале 2020 года и сначала будет представлен в Китае, а затем выйдет на индийский рынок. Говорят, что Redmi 9 поставляется с 6,6-дюймовым дисплеем и каплевидным вырезом. Похоже, он будет работать на чипсете Helio G70 от MediaTek: урезанная версия Helio G90T, установленная на Redmi Note 8 Pro, но все же обеспечивающая высокую графическую производительность. Ожидается, что SoC будет в паре с 4 ГБ ОЗУ и внутренней памятью 64 ГБ в базовой конфигурации. Очевидно, будут и другие варианты. Redmi 9 может дебютировать с MIUI 11 и Android 10 из коробки, как Xiaomi Mi 10.
Серия OnePlus 8
OnePlus официально запустит новую серию OnePlus 8 во втором квартале 2020 года, но многие детали об этом устройстве уже всплыли. Впервые за год новая серия смартфонов будет состоять из трех моделей и будет включать доступный вариант. Благодаря Tipster мы даже знаем некоторые характеристики телефонов. Говорят, что OnePlus 8 и 8 Pro вмещают 6,4 и 6,7-дюймовые дисплеи с технологией S-AMOLED E3 и изогнутыми сторонами.
Это будет двойной перфорированный дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешениями до Quad HD + с разрешением 1440 x 3140 пикселей и многим другим. По слухам, OnePlus 8 Lite поставляется с 6,4-дюймовым дисплеем S-AMOLED E2 с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Все они будут включать в себя сканер отпечатков пальцев. OnePlus 8 и 8 Pro будут работать на чипсете Snapdragon 865 в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.0 в зависимости от выбранной конфигурации. OnePlus 8 Lite может комплектовать Dimensity 1000 SoC от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти (UFS 3.0).
OnePlus 8 и 8 Pro могут иметь двойную фронтальную камеру с 32-мегапиксельным сенсором и 3D-датчиком TOF, в то время как OnePlus 8 Lite поставляется с 16-мегапиксельной фронтальной камерой. В OnePlus 8 Lite также может быть установлена тройная камера с основным сенсором на 48 Мп, сверхшироким сенсором на 16 Мп и телеобъективом на 12 Мп (включая OIS и EIS). Говорят, что OnePlus 8 и 8 Pro - еще лучшие телефоны с камерой с основным сенсором на 64 Мп, сверхшироким 20-мегапиксельным сенсором, телеобъективом на 12 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума и 3D TOF-датчиком (включая OIS и EIS).
Аккумулятор может иметь емкость 4000 мАч в OnePlus 8 и 8 Lite, в то время как OnePlus 8 Pro, как говорят, упаковывает батарею емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт. Мы также должны увидеть стереодинамики и стеклянные задние панели с защитой Gorilla Glass 5 и 6, а также водонепроницаемую сертификацию на OnePlus 8 и 8 Pro. По слухам, цены в Китае начинаются с 528 долларов за OnePlus 8, 714 долларов за OnePlus 8 Pro и 428 долларов за OnePlus 8 Lite.
Samsung Galaxy S11Как и каждый год, Samsung представит свой основной флагманский состав в первом квартале 2020 года, скорее всего, в феврале. В этом году мы говорим о Samsung Galaxy S11, который может дебютировать вместе с раскладной версией Galaxy Fold. По слухам, Samsung Galaxy S11 оснащен сенсором на 108 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 9-в-пиксельным биннингом. Мы также ожидаем, что он будет поставляться с набором микросхем Snapdragon 865 на рынке США и набором микросхем Exynos 990 на европейском рынке, оба со встроенным модемом 5G. Samsung Galaxy S11 может сканировать до двух отпечатков пальцев одновременно, его версия Plus может включать батарею емкостью 5000 мАч производства LG, и она должна иметь отверстие для перфорации, расположенное в центре панели, как у Galaxy Note 10 серии.
Oppo Find X2Oppo планирует выпустить идеальный флагманский смартфон в 2020 году. Он станет преемником Find X и будет называться Find X2. Компания уже подтвердила, что она будет запущена в первом квартале 2020 года. Среди ее основных направлений будет удивительный дисплей с более высокой частотой обновления, чем у предыдущего поколения (мы ожидаем 120 Гц), а также с более высоким разрешением (вероятно, Quad HD). Oppo Find X2 будет работать на чипсете Snapdragon 865 и, очевидно, будет поддерживать сети 5G благодаря встроенному модему Snapdragon X55, поддерживающему частоты ниже 6 ГГц (но, возможно, не mmWave).
Он может даже прийти с новой технологией камеры на дисплее, благодаря которой фронтальная камера будет находиться под дисплеем, а не в отверстии. Oppo Find X2 будет одним из самых удивительных телефонов с камерами, поскольку он оснащен новейшим сенсором изображения Sony со всенаправленным PDAF (автофокусировкой с фазовым детектированием), а также новым 2х2 встроенным объективом (OCL). Новый объектив обеспечит более быструю и точную автофокусировку для повышения производительности даже в условиях низкой освещенности.
Realme X50
Ожидается, что наряду с Xiaomi в первом квартале 2020 года (в январе) даже Realme выпустит серию смартфонов среднего класса с поддержкой 5G. Серия Realme X50 дебютирует перед праздником китайской весны и будет включать первый смартфон марки 5G. Возможно, устройство будет работать на чипсете Snapdragon 765G со встроенным модемом Snapdragon X52 5G, поддерживающим стандарты SA и NSA 5G. Это будет главный конкурент Redmi K30 5G.
По слухам, Realme X50 будет оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем и четырехместной задней камерой, включающей основной датчик Sony IMX686 с разрешением 64 Мп и дополнительный объектив с разрешением 8, 2 и 2 Мп. Аккумулятор может иметь емкость 4500 мАч и поддерживать технологию VOOC 4.0 Flash Charge. Говорят, что он поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также с ColorOS 7 на базе Android 10 из коробки. Realme X50 также будет иметь молодежную версию по более доступной цене. Очевидно, это будет вариант с другим чипсетом. Realme X50 должен был стать официальным в этом месяце, но сейчас мы знаем, что он дебютирует до 26 января.