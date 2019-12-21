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Вот почему тысячи айфонов в конечном итоге становятся мусором

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MobilZone / Гаджеты
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Еще в 2016 году Apple выпустила свой флагманскую серию смартфонов iPhone 7. В то время, как многие были в восторге от обновлений и новых функций, одна конкретная функция попала под большинство заголовков. С iOS 7 компания из Купертино поставила смартфоны с блокировкой активации, что сделало iPhone намного безопаснее, чем раньше. Эта небольшая функция была желанной функцией, которая препятствовала воровству против Apple. К сожалению, это также причина, почему тысячи айфонов попадают в мусор и продаются по запчастям.
iPhone 7

Хотя новая функция является отличным способом защитить свой iPhone, это также является основной причиной, по которой многие айфоны оказываются бесполезными и находятся на свалке. В идеале, эта функция работает лучше всего, когда владельцы используют приложение «Найти», которое немедленно блокирует iPhone. Блокировка может быть отключена только после ввода Apple ID и пароля владельца. Если это не удастся, устройство представляет собой не что иное, как модный пресс-папье.
Приложение Apple Find My iPhone

По словам известного специалиста по ремонту оборудования iFixit, тысячи прекрасно функционирующих айфонов нужно каждый месяц измельчать и утилизировать, а не ремонтировать. Многие пользователи iPhone не знают о том, чтобы отключить блокировку активации и правильно стирать сведения о приложении Find My на своих телефонах. Поэтому, когда они переходят на новый смартфон или просто избавляются от своего старого iPhone, устройство становится бесполезным, так как оно недоступно, поскольку приложение «Найти мое» представляет собой постоянную блокировку, если iPhone не был очищен и перезагружен.

Питер Шиндлер, основатель и владелец Wireless Alliance, компании по переработке и восстановлению электроники в Колорадо, заявил, что он получает от 4000 до 6000 заблокированных iPhone каждый месяц. Эти устройства по-прежнему могут быть легко отремонтированы и возвращены в обращение, но «должны быть разобраны или утилизированы» из-за противоугонной функции.
iFixit iPhone 7 Breakdown

В частности, Шиндлер заявил iFixit, что Apple должна внедрить обходной путь, который «позволит сертифицированным специалистам по рециркуляции и восстановлению разблокировать подаренные устройства, если они не будут потеряны или украдены». Это было бы здорово по многим причинам, главным образом из-за воздействия на окружающую среду, поскольку Apple является третьим по популярности брендом смартфонов в настоящее время на рынке.
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